MEMILIKI asisten virtual nampaknya sudah menjadi hal lazim dalam sebuah rumah tangga. Banyak fasilitas asisten virtual yang tersedia di pasaran yang dilengkapi dengan artificial intelligence (AI) untuk membantu kegiatan sehari-hari.

Namun, asisten virtual ini memang tidak sepintar seseorang dalam mengambil keputusan. Pasalnya, asisten virtual ini masih belum bisa membedakan mana yang pantas diberikan untuk anak dan mana yang berbahaya.

Kejadian yang baru-baru ini dialami seorang pengguna asisten virtual berbentuk smart speaker buatan Amazon. Kristin Livdahl, dikutip Antara dari The Verge, mendapati anaknya bertanya kepada smart speaker Echo buatan Amazon tentang tantangan atau challenge di media sosial.

Asisten virtual Alexa memberikan rekomendasi seperti ini "Inilah yang saya temukan di web. Menurut ourcommunity.com: Tantangannya sederhana: colok alat pengisi daya ponsel setengah saja ke stop kontak, lalu sentuh dengan uang koin ke colokan yang terlihat".

Challenge ini tentu saja berbahaya bagi keselamatan anak, hingga bisa menyebabkan kematian. Amazon pun menyadari hasil pencarian tersebut, akhirnya membenahi Alexa supaya tidak memberikan hasil seperti itu lagi.

Lividahl melalui media sosial mengumumkan tidak bisa lagi bertanya soal tantangan media sosial ke pengeras suara pintar itu. Setelah kejadian itu, Lividahl menyadari untuk memeriksa keamanan internet dan tidak begitu saja percaya pada apa yang disajikan tanpa mencari tahu kebenarannya.

Amazon bukan satu-satunya produsen smart speaker yang mengalami peristiwa seperti itu. Beberapa waktu lalu, pengguna Google menemukan hasil pencarian yang berbahaya soal kesehatan.

Ketika mencari pertolongan pertama pada kejang-kejang dengan kata kunci "had a seizure now what", dia justru menemukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan kepada orang yang sedang kejang.

(mrt)