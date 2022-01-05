BLACKBERRY baru saja menghentikan dukungan untuk sistem operasi BlackBerry OS per 4 Januari.
Mulai hari ini, ponsel yang menggunakan sistem operasi BlackBerry 10, BlackBerry 7.1 dan versi lainnya yang muncul lebih awal sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berkomunikasi, termasuk menelepon, mengirim SMS dan memanggil nomor telepon darurat 911.
Perangkat lunak untuk tablet, BlackBerry OS 2.1 dan versi terdahulu juga bernasib sama.
Selain tidak bisa menelepon dan mengirim SMS, fungsi sambungan ke internet melalui data seluler dan WiFi juga tidak berfungsi.
Layanan BlackBerry lainnya juga tidak berfungsi lagi setelah 4 Januari, yaitu alamat email BlackBerry, BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry Blend dan BlackBerry Protect.
Perusahaan asal Kanada ini terakhir merilis sistem operasi BlackBerry 10 pada 2013 lalu, setelah itu tidak ada pembaruan.
Berikut ini daftar ponsel BlackBerry yang sudah tidak bisa digunakan lagi mulai hari ini, dibagi berdasarkan sistem operasi.
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1. BlackBerry 10
- BlackBerry Leap
- BlackBerry Classic
- BlackBerry Passport
- BlackBerry Z3
- BlackBerry P'9982
- BlackBerry Z30
- BlackBerry Q5
- BlackBerry Q10
- BlackBerry Z10
2. BlackBerry 7.1
- BlackBerry Curve 9220
- BlackBerry Curve 9310
- BlackBerry Curve 9315
- BlackBerry Curve 9320
- BlackBerry 9720
3. BlackBerry 7.0
- BlackBerry Curve 9380
- BlackBerry Bold 9790
- BlackBerry Porsche Design P'9981
- BlackBerry Curve 9370
- BlackBerry Curve 9360
- BlackBerry Curve 9350
- BlackBerry Torch 9810
- BlackBerry Torch 9860
- BlackBerry Torch 9850
- BlackBerry Bold Touch 9900
- BlackBerry Blod Touch 9930
4. BlackBerry 6.0
- BlackBerry Bold 9780
- BlackBerry Torch 9800
- BlackBerry
5. BlackBerry 5.0
- BlackBerry Curve 3G 9330
- BlackBerry Curve 3G 9300
- BlackBerry Pearl 3G 9105
- BlackBerry Bold 9700
- BlackBerry Curve 8520 (Gemini)
- BlackBerry Curve 8530
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6. BlackBerry Playbook
- BlackBerry 4G Playbook HSPA+
- BlackBerry Playbook Wimax
- BlackBerry Playbook
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