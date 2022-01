DATA 6 juta pasien milik Kementerian Kesehatan diduga bocor dan dijual bebas di forum hacker. Tak hanya data pribadi pasien, dokumen kesehatan yang berisi rekam medis juga turut dijual.

Penjual di raid forum itu memiliki username Astarte. Dari data yang terlihat, pengunggah menjual 720 GB data dan dokumen kesehatan pasien.

Dokumen itu diberi nama “Indonesia - Medical Patient Information 720 GB documents and 6M database”.

Dalam situs tersebut terdapat keterangan dokumen 'Centralized Server of Ministry of Health of Indonesia'.

Bahkan, untuk meyakinkan calon pembeli, si penjual data juga memberi sampel.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, data yang bocor meliputi hasil Xray scan, anamnesis atau data keluhan utama pasien, foto pasien, CT Scan, hasil tes antigen, surat persetujuan isolasi Covid-19 Hasil laboratorium, ID rujukan, hingga tes EKG

Baca juga: Kominfo Tindak 43 Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2021

Data yang bocor juga dilengkapi dengan identitas pribadi pasien —mulai dari alamat tempat tinggal, tanggal lahir, nomor ponsel, dan NIK.

(DRM)