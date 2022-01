JAKARTA - Pernikahan menjadi hal yang diidam-idamkan banyak pihak untuk memasuki tahap kehidupan baru bersama orang yang dicintai. Sayangnya, sejak pandemi beberapa rencana pernikahan batal digelar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Terdapat 1,79 juta pernikahan di tahun 2020 atau turun sekitar 9% dibandingkan pada tahun 2019, yaitu 1,97 juta pernikahan. Hal ini merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir.

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan rencana pernikahan ditunda selama pandemi. Selain itu, pembatasan pelaksanaan kegiatan termasuk untuk resepsi pernikahan membuat banyak pasangan enggan melangsungkan pernikahan selama pandemi.

Melalui Flip, platform pembayaran P2P (peer-to-peer), menginisiasi program #FlipSehidupSemati. Melalui #FlipSehidupSemati, pasangan yang memiliki kendala biaya untuk menggelar resepsi pernikahan dapat berpartisipasi dalam program ini. Flip akan memilih satu pasangan untuk menggelar resepsi pernikahan dengan biaya bantuan dari Flip sebesar 100 juta rupiah.

Andri Rahmad Wijaya, Head of Marketing Flip mengatakan, tahun ini tema besarnya adalah recover together. “Flip melihat banyak cara untuk membantu masyarakat memulihkan kebahagiaan yang belum bisa dicapai selama pandemi, salah satunya adalah fenomena ditundanya pernikahan karena faktor ekonomi,” tutur Andri Rahmad Wijaya, Head of Marketing Flip.

Diharapkan program #FlipSehidupSemati dapat menjembatani beberapa pasangan yang beruntung untuk mewujudkan impian mereka dalam menjalin ikrar bersama orang yang dicintai sehidup semati.

#FlipSehidupSemati dapat diikuti oleh calon pasangan suami istri di wilayah mana pun di Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan pada periode 1 hingga 28 Februari 2022. Setiap pasangan harus mengirim proposal pernikahan beserta video “Cerita Cinta” mulai 10 hingga 21 Januari 2021. Syarat dan ketentuan mengikuti program #FlipSehidupSemati.

“Flip menghadirkan #FlipSehidupSemati sebagai respon kami untuk membantu mewujudkan mimpi calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Melalui #FlipSehidupSemati, kami juga ingin melakukan pendekatan yang berbeda kepada masyarakat khususnya para pelanggan Flip agar mereka mau dan tetap menggunakan produk fintech yang paling fair,” tutur Andri Rahmad Wijaya, Head of Marketing Flip.

