JAKARTA - Nimo TV Indonesia akan melangsungkan malam puncak penghargaan bagi individu, organisasi dan partner dalam dunia game dan liveshow yang bertajuk Nimo TV Gala 2021.

Acara penghargaan ini akan diadakan pada 20 Januari 2022 pukul 16.00 secara offline di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta.

"Apresiasi tertinggi terhadap kerja keras dan dukungan yang tidak terhitung jumlahnya dalam menghadirkan konten positif yang menghibur dan informatif," kata Local Manager Nimo TV Indonesia Veronica, saat konferensi pers di daerah SCBD, Selasa (11/1/2022).

Baca Juga: Survivors Segera Daftar! Hari Ini Audisi Online Esports Star Indonesia Season 3 Dibuka

Baca Juga:Â Mau Coba Advance Server Free Fire? Begini Cara Registrasinya

Terdapat 8 kategori yang akan dipersembahkan kepada streamer, gamer dan kreator konten terpilih.

Pemenang penghargaan ditentukan berdasarkan jumlah dukungan terbanyak yang diberikan oleh penggemar atau masyarakat umum selama periode 23 Desember 2021- 10 Januari 2022 melalui aplikasi atau website Nimo TV.

Adapun kategorinya yakni Top Mobile Legends Streamer 2021, Top PUBG Mobil Streamer 2021, Top GTA V Streamer 2021, The New rising Star 2021, Top Stremer 2021, Most Popular Liveshow Female Streamer 202, Most Popular Liveshow Male Streamer 2021 dan New Rising Liveshow Streamer 2021.

(amr)