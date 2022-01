JAKARTA - Seorang pemuda bernama Ghozali Everyday baru-baru ini menggemparkan media sosial karena bisnis Non Fungible Token atau NFT-nya yang sukses besar.

Foto selfie-nya laku terjual di e-commerce NFT, Opensea, hingga puluhan juta rupiah. Foto yang ia ambil selama 5 tahun terakhir itu akhirnya viral dan mendapat perhatian, termasuk Direktorat Jendral Pajak (DJP).

DJP Kementerian Keuangan dengan sigap mengingatkan Ghozali, yang tengah meraup sukses untuk tak lupa membayar pajak atas kekayaan yang dimilikinya.

Beberapa hari lalu, Ghozali mengungkapkan di laman Twitter miliknya @Ghozali_Ghozalu bahwa impiannya adalah mengabadikan fotor dirinya selama lima tahun.

Dia juga berharap dirinya bisa lulus kuliah dan mengabadikan foto kelulusannya.

"My goal of taking pictures of myself for 5 years is just for this video and in the future for this year hopefully I will graduate from college and be able to take my graduation photo, it will be a cool trip," tulisnya dalam tata bahasa Inggris, di Twitter.

Cuitannya ini langsung direspon oleh akun DJP resmi @DitjenPajakRI. DJP dengan sigap membagikan link pembuatan NPWP.

"Congratulations, Ghozali! Here is a link where you can register your TIN: http://pajak.go.id/id. Check out this link for more information about TIN: https://pajak.go.id/index.php/id/syarat-pendaftaran-nomor-pokok-wajib-pajak-0. If you need help, kindly ask @kring_pajak. We wish you the best of luck in the future," balas DJP.

Lalu, Ghozali menjawab lagi balasan dari Ditjen Pajak tersebut. Ia mengatakan "This is my first tax payment in my life".

"Of course I will Pay for it because I am good Indonesian citizen #PajakKitaUntukKita," ujarnya lebih lanjut.

Tweet balasan DJP ini menuai beragam respon dari netizen.

"Kena cuan hunter," kata seorang warganet.

"NFT nya belum diapa apain udah di pepetin aja niii :(," ujar yang lain.

"Bang gojali be like: lah kan NFTnya belom gue apa apain, udah di palak aja," tutur warganet.

"Ntar kasih tau ya bayar pajaknya brp, kepo hihii," kata yang lain.

