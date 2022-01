JAKARTA - WhatsApp ternyata punya jalan bagi penggunanya yang ingin mengirim file besar, bahkan melampaui batasan maksimal 64 MB.

Dirangkum dari berbagai sumber, tanpa 3 cara mengirim file besar lewat WhatsApp di bawah ini, mustahil pengguna mengirim file lebih dari 64 MB.

Baca Juga:Â WhatsApp Upgrade Fitur Gambar untuk Maksimalkan Kreasi Foto atau Video

Adapun 3 cara mengirim file besar lewat WhatsApp, antara lain memanfaatkan WhatsApp Web, Copress File, dan pakai Google Drive. Selengkapnya berikut ini.

WhatsApp Web

1. Buka WhatsApp Web,

2. Tentukan obrolan yang ingin dikirim file besar,

3. Klik "Lampirkan" (Attach),

4. Pilih file yang diinginkan,

5. Klik "Kirim" (Send).

Baca Juga:Â WhatsApp Web Bisa Lacak Nomor Penipu, Berikut Caranya

Compress File

Mengecilkan ukuran (compress) file terlebih dahulu sebelum dikirim merupakan cara keduanya. Ada banyak aplikasi atau situs yang dapat digunakan. Misalnya, smallpdf, ilovepdf, atau pdf2go.

Google Drive

1. Buka Google Drive,

2. Upload file yang ingin dikirim dengan klik "New",

3. Pilih opsi "Get link",

4. Ubah jadi "Anyone with the link',

5. Klik "Copy link",

6. Klik "Done",

7. Masuk ke WhatsApp,

8. Tempel atau paste link tadi ke chat yang ingin dikirimkan file.

(amj)