JAKARTA - Ghozali Everyday belum lama ini mengunggah foto terbarunya di Twitter, terlihat sedang ngopi di kawasan SCBD, Jakarta. Sontak, warganet langsung membanjiri komentar postingan fotonya.

Diolah dari akun Twitter @Ghozali_Ghozalu, Rabu (19/1/2022), dia mengunggah foto sambil meminum kopi di salah satu coffee shop dengan menuliskan caption "Having my first coffee in SCBD".

Hal ini, langsung mendapat banyak tanggapan dari para warganet dengan beragam komentar.

"Bikin Ghozali Coffee Everyday. Minum kopi yang sama selama 5 tahun," kata seorang warganet.

"Semoga tetap rendah hati. Btw dah brapa tetangga yg mo ngutang? Wkwk," tutur yang lain.

"Nice bro. Pastikan saja 10 tahun lagi lo gak masuk berita "ghozali nft yang dulu pernah ...". Keep progressing. Meanwhile... Gua bakal lebih rajin foto2. Siapa tau foto gua dibeli orang kayak abang ghozali ini wkwkwk," ujar warganet lainnya.

"Ini rare bange lho. Pertama kali dia ngopi di SCBD. Goks bakalan naik banget ini, art NFT-nya. Abis ini akan ada series pertama kali ghozali : Selfie di monas, Main ke dufan, Nongkrong di PIM," balas netizen. Bahkan, tweet-nya tersebut mendapat tanggapan dari akun resmi Ancol. Taman bermain yang ada di kawasan Jakarta Utara itu mengundang Ghozali untuk datang bermain di Dufan. "Mungkin kak ghozali juga mau having fun di Dufan?," tulis @ancoltmnimpian. Ghozali pun membalas "Boleh juga". Sebelumnya, sosok pemuda asal Semarang itu jadi terkenal di jagat maya karena berhasil menjual Non-Fungible Token (NFT) berupa foto selfienya yang diambil selama 5 tahun. Setelah foto NFT-nya laku keras, Ghozali mampu meraup cuan yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.