JAKARTA - Google resmi membawa game Android ke Windows, akhirnya pengguna bisa memainkan gim-gim mobile lewat perangkat PC atau laptop.

Dikutip dari Digital Trends, Jumat (21/1/2022), selama ajang The Game Awards 2021, Google telah mengisyaratkan rencana membawa game di Android ke PC Windows tahun ini.

Kini, perusahaan mengambil langkah pertama untuk mewujudkannya. Google pun membuka pendaftaran bagi player yang ingin menguji Google Play Game untuk PC sebagai versi beta.

Sayangnya, uji coba Google Play Game untuk PC tersebut baru berlaku di tiga negara, antara lain Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Kemudian, tidak semua game favorit Google Play tersedia saat peluncuran resminya nanti.

Kendati demikian, beberapa game seluler paling populer, termasuk Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration, dan Three Kingdoms Tactics disematkan.

Diharapkan, game Android untuk PC tersebut segera menyediakan judul-judul yang lebih banyak lagi. Mengingat, salah satu tujuan terbesar Google pada 2022 adalah membuat semua produk dan layanannya terintegrasi dengan lebih baik.

(amj)