Robot pertama di dunia ternyata dibuat oleh Ibnu Ismail Al-Jazari, seorang insinyur mekanik Kesultanan Turki dari Dinasti Artuqid.

Dirangkum dari berbagai sumber, bernama lengkap Badi Al-Zaman Abullezz Ibn Alrazz Al-Jazari, pada abad ke-12 Al-Jazari memeroleh julukan "Bapak Robotika".

Julukan tersebut, didapat berkat ragam temuan yang telah memengaruhi rancangan mesin modern zaman ini. Misalnya, mesin pembakar (combustion engine), mesin krukas (crankshaft), dan sebagainya.

Al-Jazari juga membuahkan karya Buku Pendidikan Ilmu Mekanik (Kitab fí ma’rifat al-hiyal al-handasiyya) pada 1206, di dalamnya terdapat dokumentasi lebih dari 50 temuannya.

Sosoknya, disebut-sebut mampu melahirkan berbagai macam alat yang menjadi cikal bakal robot sekarang ini.

Melalui bukunya, "The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices" dia memperkenalkan sekitar 100 peralatan teknologi mekanik, termasuk cara pembuatannya.

Salah satu karya fenomenalnya, The Elephant Clock, terdiri dari jam hidrolik berbentuk gajah yang dihiasi dekorasi tenda kecil, tersemat pula patung-patung yang bisa bergerak dan berbunyi setiap 30 menit.

The Elephant Clock sendiri, dikatakan telah mengusung sebuah siklus mekanik yang secara otomatis menggerakkan seluruh bagian jam, serupa dengan dasar mekanika robot zaman ini.

