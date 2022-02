JAKARTA - Teknologi-teknologi canggih pada gawai (gadget) sepertinya sudah sejak lama diramalkan, bahkan salah satu film zaman dulu sempat mengilustrasikannya.

Dirangkum dari berbagai sumber, prediksi atas teknologi-teknologi pada gadget sendiri, muncul dari berbagai medium, mulai dari film hingga seorang ilustrastor.

Berikut, sejumlah teknologi pada gawai yang sejak lama diramalkan akan hadir di masa sekarang.

1. Smartwatch

Episode "Lisa's Widding" pada 1955 dalam serial kartu The Simpsons, memperlihatkan tetangga Lisa yang menelepon lewat jam tangan. Pada 2014 Samsung meluncurkan gadget smartwatch Galaxy Gear.

2. Headset AR

Gambaran mengenai Headset AR ternyata sudah dibuat sejak 1963 di sebuah majalah. Di dalamnya, penulis fiksi ilmiah Hugo Gernsback menjelaskan sebuah gawai yang dinamai kacamata TV. Ia membayangkan pada suatu saat orang-orang bakal bisa menonton TV dari jarak dekat.

3. Ruang Kelas Digital

Ilustrasi ruang kelas digital ini, pertama kali dibuat pada 1969 oleh Shigeru Komatsuzaki untuk salah satu majalah Jepang, diberi judul The Rise of the Computerized School. Ini menggambarkan imajinasi tentang ruang kelas di masa depan.

4. Video Call

Teknologi video call banyak sekali diprediksi oleh banyak penulis hingga ilustrator masa lalu. Gambarannya kali pertama muncul pada 1920, di mana punya kemiripan dengan smartphone.

