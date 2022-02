JAKARTA - Konten NASA Photos On My Birthday tengah viral di TikTok, ini menampilkan gambar astronomi dikaitan dengan kalender hari kelahiran pengguna.

Dirangkum dari berbagai sumber, konten NASA Photos On My Birthday ini kerap munculdi For Your Page (FYP) TikTok.

Bagi pengguna yang tidak mau ketinggalan ikut tren konten NASA Photos On My Birthday di TikTok, langkah-langkahnya sendiri sebagai berikut:

1. Kunjungi situs https://apod.nasa.gov/apod/calendar/allyears.html

2. Pilih tahun dan bulan kelahiran

3. Selanjutnya pilih tanggal dan hari kelahiran

4. Nantinya akan muncul foto yang diambil NASA pada tanggal tersebut lengkap dengan penjelasannya

5. Klik gambar, lalu download

Setelah mendownload, pengguna bisa langsung menguploadnya ke akun TikTok masing-masing.

Demi hasil maksimal, jangan lupa untuk menambah efek dan ornamen lain agar konten jadi lebih menarik.

Sebagai informasi, konten NASA Photos On My Birthday hanya bisa diikuti oleh pengguna yang lahir di bulan Juni tahun 1995 ke atas.

Artinya, pengguna yang yang lahir di bawah itu, hingga saat ini masih belum mendapatkan opsinya.

(amj)