JAKARTA - Cara aktifkan bluetooth di laptop cukup mudah. Bluetooth sendiri, menjadi salah satu teknologi untuk mengirim data bahkan dokumen yang tidak lekang oleh zaman.

Hampir semua produk teknologi komunikasi terdapat fitur ini. Umumnya dijumpai pada handphone maupun smartphone. Namun, tidak jarang ada pada piranti teknologi lainnya, seperti laptop dan komputer.

Hanya saja untuk cara mengaktifkannya berbeda satu dengan lainnya. Pengaktifan bluetooth sangat mudah pada martphone lantaran telah tersedia di menu.

Sedangkan, pada laptop atau komputer tidak jarang ditemukan menu bluetooth di toolbar ataupun desktop Windows. Bahkan pada beberapa kasus harus mencari di menu windows.

Lalu, bagaimana cara mudah mengaktifkan bluetooth di laptop? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini langkahnya untuk Windows 7, 8 dan 10.

Cara Mengaktifkan Bluetooth di Laptop Windows 7

1. Klik menu Start lalu klik Devices and Printers dan cari perangkat bluetooth.

2. Untuk mengaktifkan bluetooth, klik kanan perangkat bluetooth dan pilih bluetooth Settings.

3. Centang kotak Allow bluetooth Devices to Find This Computer lalu klik OK. Pastikan bluetooth berfungsi pada perangkat yang ingin kamu sambungkan.

4. Kembali ke pengaturan perangkat, klik Add a Device di pojok kiri atas akan muncul kotak Select a device to add to this computer. Tunggu hingga Windows menampilkan perangkat.

5. Klik dua kali pada perangkat yang tersambung. Perangkat akan terhubung melalui bluetooth.

Cara Mengaktifkan Bluetooth di Laptop Windows 8 dan 8.1 1. Klik menu Start dan pilih Settings. 2. Pilih Devices lalu klik bluetooth & other devices. 3. Untuk mengaktifkan bluetooth, klik tombol On. 4. Pastikan fitur bluetooth Windows 10 sekarang harus aktif. 5. Perangkat bluetooth dan laptop akan terhubung secara otomatis saat berada dalam jangkauan. Cara Mengaktifkan Bluetooth di Laptop Windows 10 1. Klik menu Start. 2. Pilih Settings lalu klik Devices. 3. Untuk mengaktifkan bluetooth, klik bluetooth & other devices. 4. Pilih tombol bluetooth untuk mengaktifkan sesuai keinginan. 5. Perangkat yang akan dihubungkan akan muncul di layar laptop. 6. Klik perangkat dan klik tombol Pair. Jika perangkat yang dihubungkan tidak muncul, klik tombol Add bluetooth or Other Device yang terletak di bagian atas. Demikian cara mudah aktifkan bluetooth pada laptop. Pastikan semua langkah telah dilakukan untuk menghubungkan laptop dengan perangkat lain. Semoga bermanfaat.