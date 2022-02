JAKARTA - Cara mengatasi keyboard laptop tidak berfungsi ada 13 langkahnya. Tentu, sebagian pengguna laptop pernah merasakan keyboard yang tidak berfungsi dengan baik bahkan rusak.

Tahukah kamu, jika keyboard yang rusak dapat disebabkan oleh banyak hal baik software maupun hardware. Sebenarnya, ada banyak pilihan yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.

Lantas cara apa saja yang dapat mengatasi keyboard yang rusak? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 13 cara mudahnya.

1. Cek Num Lock

Perlu diketahui, keyboard tidak berfungsi secara tiba-tiba bisa terjadi lantaran kesalahan pengguna laptop sendiri. Cara mudahnya dengan mengecek tombol Num Lock.

Hal ini umum terjadi lantaran tidak sengaja mengaktifkan fitur Num Lock. Fungsi Num Lock sendiri yakni berfungsi untuk mengkonversi bagian keyboard utama yang berperan sebagai keypad numerik.

Untuk menonaktifkan Num Lock, cukup menekan tombol Fn yang dikombinasikan dengan tombol “NumLk” secara bersamaan.

2. Restart Laptop

Jika setelah menonaktifkan Num Lock laptop tak kunjung berfungsi, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan me-restart laptop atau komputer. Cara ini ampuh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada laptop atau komputer, termasuk keyboard error.

3. Lakukan System Restore

Setelah menonaktifkan Num Lock dan restart keyboard laptop masih saja tidak berfungsi? Langkah selanjutnya adalah melakukan system restore. Bila kamu pengguna windows 7 atau windows 8 dapat mengikuti memilih Start Menu ketik “Recovery”. Sedangkan untuk windows XP, klik Start > All Program > Accessories > System Tools, kemudian pilih “System Restore”.

4. Perbaiki Driver Keyboard

Perlu diketahui, jika masalah keyboard juga dapat disebabkan karena terjadi error pada driver. Hal ini bisa terjadi saat menginstall software yang terdapat virus.

Untuk memastikannya, cek Device Manager pada bagian Keyboard. Jika ditemukan tanda segitiga kuning, maka itu tandanya driver keyboard yang kamu gunakan sedang bermasalah. Untuk mengatasinya, download dan install driver terbaru di website resmi merek laptop kamu.

5. Cek Pengaturan Keyboard

Selain tidak dapat berfungsi dengan baik umumnya masalah keyboard adalah mengetik dengan sendiri. Cara mengatasinya mudah, dengan melihat bagian pengaturan keyboard. Jika kamu pernah mengatur “Repeat Delay” terlalu singkat, membuat tombol keyboard saat ditekan sekali seperti ditekan berkali-kali.

Untuk mengatasinya, lakukan cara berikut ini:

- Masuk Start Menu, lalu pilih Control Panel

- Kemudian pilih Ease of Access

- Klik tombol Make the keyboard easier to use

- Lalu klik set up filter key dan pilih Uncheck All

Jika sudah mengikuti cara di atas segera cek ulang keyboard apakah sudah berfungsi dengan normal. Jika masih belum berfungsi, nonaktifkan setting Sticky Keys pada menu di atas.

6. Ganti Layout Keyboard

Cara di atas tidak ada yang berhasil, mungkin saja penyebab kerusakan keyboard terjadi pada layout-nya. Dari kebanyakan kasus, masalah yang terjadi pada layout bisa menyebabkan keyboard masih berfungsi sebagian, tetapi huruf yang ditekan tidak sesuai dengan yang muncul pada layar

Untuk memperbaiki pengaturan layout yang mungkin berubah, ikuti langkah-langkahnya di bawah ini:

- Klik Start Menu

- Searching “Language” pada kolom pencarian

- Pilih bahasa yang ingin kamu gunakan

- Pilih Options, kemudian pastikan tulisan “US QWERTY” terletak di bagian bawah Keyboards pada halaman berikutnya

- Kamu bisa hapus beberapa layout keyboard yang tidak diperlukan

7. Bersihkan Keyboard dari Debu atau sisa Makanan

Perlu diingat apakah kamu rajin membersihkan keyboard laptop. Jika tidak, kemungkinan besar masalah keyboard dapat disebabkan oleh debu ataupun sisa-sisa makanan yang berada di bagian sela-sela keyboard.

Tak perlu bingung untuk membongkar keyboard, kamu hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut ini:

- Pastikan laptop atau komputer dalam keadaan mati

- Memiringkan laptop pada posisi 90 derajat dengan begitu kamu akan lebih mudah membersihkan debunya

- Pada posisi miring tersebut, goyang-goyang kan laptopmu agar debu atau sisa makanan yang ada pada sela-sela keyboard jatuh

- Bersihkan bagian sela-sela dan bawah keyboard dengan selotip

- Lakukan secara berulang sampai keyboard benar-benar bersih dari kotoran dan debu yang tebal

8. Konektor Terlepas

Selain itu, kamu juga bisa mengecek konektor yang ada pada komponen keyboard. Konektor keyboard yang renggang, tertekuk, atau lepas tentu saja bisa membuat keyboard tidak berfungsi dengan normal.

Untuk memastikan konektor keyboard bermasalah atau tidak, kamu bisa membongkar keyboard sendiri dengan mengikuti beberapa tutorial yang ada di YouTube. Jika kamu ragu untuk melakukannya, sebaiknya serahkan pada ahlinya.

9. Lepas Baterai Laptop

Reset laptop dipercaya dapat memperbaiki beberapa masalah yang terjadi pada laptop, salah satunya masalah keyboard yang tidak berfungsi. Untuk mengikuti caranya berikut langkah-langkah yang harus kamu perhatikan:

- Matikan laptop

- Setelah tunggu beberapa saat, lepas adaptor dan baterai laptop, lalu diamkan 2-3 menit.

- Dalam posisi baterai lepas, tekan tombol power selama 1 menit

- Setelah itu, masukkan kembali baterai laptop, dan nyalakan

10. Menggunakan On Screen Keyboard

Masih ingin berusaha mengatasi masalah keyboard? Kamu bisa menggunakan On Screen keyboard sebagai cara memperbaiki keyboard laptop rusak. Tak perlu install aplikasi lagi, kamu hanya perlu pergi ke Start Menu > Program > Accessories > Accessibility, lalu pilih On Screen Keyboard.

Mungkin pemakaiannya tidak senyaman dan sefleksibel keyboard asli, tetapi fitur ini cukup menjadi solusi untuk keadaan terdesak di kala keyboard laptop sedang tidak bisa digunakan.

11. Gunakan Keyboard USB atau wireless

Tak sabar jika menggunakan keyboard secara on screen? Keyboard USB dapat menjadi pilihan terbaik. Hanya dengan menyambungkan kabel USB ke laptop, keyboard portable pun sudah bisa digunakan sebagai pengganti keyboard laptop bawaan yang rusak.

Selain kabel USB, kamu juga bisa memasukkan keyboard wireless sebagai alternatif lain pengganti keyboard bawaan. Selain memudahkan pekerjaan, keyboard wireless bisa digunakan dalam jarak yang cukup jauh tanpa harus terhalang kabel.

12. Bawa ke Service Center

Masih memiliki garansi di service center, manfaatkan untuk memperbaiki keyboard laptop kamu. Dengan dibawa pada service center, besar kemungkinannya keyboard laptop kamu akan berfungsi kembali.

13. Ganti Keyboard Bawaan

Cara satu ini bisa kamu lakukan jika sudah putus asa dalam mengatasi masalah keyboard. Untuk mencari keyboard bawaan, kamu bisa membelinya lewat berbagai aplikasi online.

Perlu dicatat, pastikan keyboard bawaan yang kamu beli sesuai dengan merek dan tipe laptop yang kamu gunakan.

Banyak bukan cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah keyboard? Namun, perlu dipahami jika tidak ahli tentang masalah laptop lebih baik meminta saran kepada ahlinya.