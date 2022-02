JAKARTA - Aplikasi edit video di laptop memang cukup banyak. Umumnya, aplikasi edit video membutuhkan spesifikasi yang mumpuni. Tidak semua perangkat kuat untuk editing video terutama untuk laptop entry level.

Sehingga, aplikasi edit video laptop yang ringan jadi dambaan banyak orang apalagi untuk mereka yang masih menggunakan laptop RAM 4GB. Kebanyak dari mereka menggunakan aplikasi edit video ringan untuk kebutuhan mengerjakan video presentasi, hingga membuat video animasi sederhana untuk dijadikan konten YouTube.

Bagi YouTuber pemula yang punya kocek terbatas, lebih disarankan untuk mencoba aplikasi edit video Android jika spesifikasi laptop benar-benar tidak mumpuni. Hanya saja, untuk hasil yang lebih profesional dan kontrol lebih mudah alangkah baiknya menggunakan aplikasi edit video dengan tools yang lebih lengkap.

Lantas aplikasi edit video apa saja yang sesuai dengan spesifikasi laptop milikmu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasan berikut ini.

1. HitPaw

Aplikasi edit video terbaik pertama adalah HitPaw. Terdapat semua fitur penting yang dibutuhkan untuk mengedit video, mulai dari fitur menambahkan musik, mengganti speed video, membuat video stop motion, crop video, dan masih banyak lagi.

Selain memiliki fitur yang lengkap, software ini juga bisa digunakan secara gratis. Kamu bisa mencoba sendiri mengedit video menggunakan HitPaw sebelum memutuskan untuk membelinya.

Kelebihan HitPaw:

- Tampilan antarmuka sederhana.

- Convert file video dengan mudah.

Kekurangan HitPaw:

- Versi gratisnya memiliki watermark.

2. LumaFusion

Bagi kaum profesional, aplikasi edit video satu ini cocok digunakan lantaran ringan. Meski demikian, kamu yang masih belajar mengedit video pun tak akan kesulitan menggunakan software ini.

Pasalnya, LumaFusion memiliki antarmuka yang sederhana dan intuitif. Selain itu, hasil kualitas gambar yang tinggi, serta banyak efek yang beragam menjadi nlai tambah bagi aplikasi ini.

Kelebihan LumaFusion:

- Mampu menghasilkan video kualitas HD.

- Tersedia banyak opsi efek.

Kekurangan LumaFusion:

- Untuk menggunakannya perlu bayar setidaknya Rp300 ribu.

3. VSDC

Aplikasi stu ini termasuk aplikasi edit video Youtuber PC yang cukup terkenal yaitu VSDC. Aplikasi ini menyediakan hasil yang sempurna tanpa ada watermark.

Selain itu, fitur-fiturnya juga cukup lengkap, mulai dari pilihan efek dan transisi yang beragam, menambahkan sound effect, dan lain-lain.

Kelebihan VSDC:

- Tanpa watermark.

- Tersedia pilihan efek dan transisi yang lengkap.

Kekurangan VSDC:

- Membutuhkan memori kosong setidaknya 300MB.

4. Shotcut

Shotcut merupakan aplikasi edit video PC multiplatform yang mampu memproses berbagai format audio, video, hingga gambar untuk diedit atau dikonversi.

Terdapat sejumlah fitur yang sangat berguna untuk mencampur serta mencocokkan resolusi dan framerate file video. Adapun fitur yang diberikan, mulai dari menyesuaikan audio, mengoreksi warna, mengatur keseimbangan warna, atau menambahkan saturasi warna dan filter.

Selain itu, setiap perubahan yang dibuat di editor dapat dibatalkan dan diulangi sebanyak mungkin sehingga tidak perlu memulai dari awal jika membuat kesalahan.

Kelebihan Shotcut:

- Mudah digunakan berkat antarmukanya yang sederhana.

- Memiliki sejumlah shortcut keyboard yang memudahkan pengguna.

- Multiplatform.

Kekurangan Shotcut:

- Tampilan sangat sederhana dan kurang cocok untuk kalangan profesional.

5. HitFilm Express

Sedang mencari aplikasi edit video untuk keperluan konten? HitFilm Express pilihannya. Aplikasi edit video gratis ini hadir dengan fitur-fitur VFX yang lengkap.

Pada dasarnya, software ini cocok untuk para pemula yang baru saja menjajal dunia mengedit video maupun gamer dan YouTuber.

Meskipun gratis, fitur-fitur yang dimiliki HitFilm Express cukup lengkap, mulai dari perekam suara bawaan, soundtrack gratis, hingga lebih dari 410 efek dan preset untuk video.

Kelebihan HitFilm Express:

- Banyak tutorial gratis yang tersedia di situs resminya.

- Tersedia banyak sekali preset bawaan.

Kekurangan HitFilm Express:

- Tampilan sangat sederhana dan kurang cocok untuk kalangan profesional.

6. Adobe Premiere Pro

Sudah tak asing lagi bagi para pengguna aplikasi edit video terutama bagi para profesional. Adobe Premiere Pro memiliki program video editing yang cocok untuk pernikahan, musik video klip, film, video profil, dan lainnya secara profesional.

Sayangnya untuk menggunakan Adobe Premiere Pro versi terbaru kamu mesti melakukan biaya berlangganan per bulan yang terbilang lumayan.

Hanya saja, buat kamu yang menginginkan versi gratis, ada juga software edit video gratis Adobe Premiere Pro CS2 yang disediakan secara cuma-cuma langsung dari Adobe.

Kelebihan Adobe Premiere Pro:

- Fitur pengeditan lengkap untuk kalangan profesional.

- Sudah teruji di kalangan YouTuber, filmmaker, dan penggiat video lainnya.

Kekurangan Adobe Premiere Pro:

- Biaya subscription per bulan yang terbilang agak kurang terjangkau.

- Untuk pemula butuh beberapa waktu untuk melakukan penyesuaian.

7. DaVinci Resolve

Kalau kamu mau mencari aplikasi edit video PC gratis yang punya fitur mirip Adobe Premiere Pro, ada DaVinci Resolve yang tengah naik daun di 2022 ini.

Perlu kamu ketahui, DaVinci Resolve dihadirkan oleh developer Blackmagic Design yang juga terkenal sebagai produsen kamera DSLR kelas atas.

Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang cocok untuk para editor pemula hingga profesional, antara lain: motion graphic, multicam edition, audio mixing, dan lainnya yang bisa kamu eksplor sendiri.

Kelebihan DaVinci Resolve:

- Tersedia secara gratis dan multiplatform (Windows, macOS, Linux).

- Lebih mudah digunakan, ringan, dengan fitur rendering yang lebih cepat.

Kekurangan DaVinci Resolve:

- Tampilan user interface masih kaku sehingga kurang mudah dipahami sebagian kalangan.

- Masih terdapat beberapa bug di dalam aplikasi.

8. Cyberlink PowerDirector

Untuk kamu yang mau download aplikasi edit video PC ringan gratis. Aplikasi Cyberlink PowerDirector milik perusahaan Cyberlink dapat dipilih sebagai pilihan yang cocok untukmu.

Selain dapat diedit secara manual, aplikasi ini dilengkapi fitur Express Projects yang memungkinkanmu mengedit secara cepat.

Cyberlink PowerDirector juga cocok untuk kebutuhan profesional berkat fitur 360 video editing, motion tracking, chroma key, hingga color adjustment.

Tak hanya itu, aplikasi video editing ini hanya butuh minimal RAM 2GB untuk dapat menggunakannya, terutama untuk versi PowerDirector 17.

Kelebihan Cyberlink PowerDirector:

- Software edit video ringan.

- Gratis untuk mengakses semua fitur dan plug-in.

- Fitur lengkap, seperti motion tracking, chroma key, dan color adjustment.

Kekurangan Cyberlink PowerDirector:

- Hasil video belum sebagus pengedit video profesional seperti Premiere.

- Kurang cocok untuk kalangan profesional dan kebutuhan industri.

9. Wondershare Filmora

Mungkin nama aplikasi ini tak asing bagi penggunanya di Android. Para pengguna Android patut senang lantaran pengembang aplikasi ini memiliki versi untuk desktop bernama Wondershare Filmora dengan segala kelebihan yang membuatnya berbeda dibanding kompetitor.

Aplikasi edit video PC untuk pemula ini bisa digunakan gratis untuk mengakses semua fitur dan plug-in di dalamnya. Ukurannya juga cukup ringan sehingga nggak bikin PC atau laptop crash.

Kelebihan Wondershare Filmora:

- Bisa digunakan secara gratis untuk mengakses semua fitur dan plug-in.

- Punya tampilan (user interface) interaktif dan cocok untuk pemula dengan tutorial YouTube gratis.

Kekurangan Wondershare Filmora:

- Pada versi gratis, hasil render video akan mendapatkan watermark dari Wondershare.

10. AVS Video Editor

Software edit video PC ringan selanjutnya ada AVS Video Editor. Dengan tampilan yang interaktif, mudah digunakan, dan memiliki fitur yang sangat lengkap sangat cocok untuk pemula.

Software edit video laptop dan PC ini memiliki ukuran file yang cukup kecil. Namun, fitur yang dihadirkannya tidak kalah lengkap jika dibandingkan dengan para kompetitornya.

Salah satu keunggulan dari aplikasi ini adalah penggunaan teknologi video cache sehingga proses penyuntingan video Full HD dapat berjalan lebih lancar dan sangat cepat.

Kelebihan AVS Video Editor:

- Cocok untuk pengguna PC atau laptop dengan spesifikasi rendah.

- Fitur beragam dengan video cache untuk pengeditan video lebih cepat.

Kekurangan AVS Video Editor:

- User interface sangat sederhana bukan untuk kalangan profesional.

11. Windows Movie Maker

Bagi kamu pengguna OS Windows tak usah bingung memilih aplikasi edit video. Pasalnya, Microsoft telah mengembangkan aplikasi Windows Movie Maker tanpa watermark.

Software ini memiliki fitur editing video dasar yang bisa dibilang terbatas. Versi terakhir Windows Movie Maker sendiri masih bisa dinikmati di Windows 7.

Bagi pengguna versi Windows 10 saat ini tak usah khawatir lantaran bisa menggunakan aplikasi bawaan bernama Video Editor yang punya fungsi sama.

Dengan tampilan yang tentu kekinian, Video Editor sangat cocok untuk pemula yang sedang mencoba untuk belajar editing dasar.

Kelebihan Windows Movie Maker (Video Editor):

- Gratis dan disediakan langsung dalam sistem operasi Windows.

- Fitur sangat basic dengan fungsi yang bisa langsung digunakan pemula.

Kekurangan Windows Movie Maker (Video Editor):

- Teknologi sangat terbatas untuk kebutuhan pengeditan yang lebih advance.

- Tampilan sangat sederhana dan kurang cocok untuk kalangan profesional.

12. Avidemux Video Editor

Laptop kamu tidak mumpuni untuk aplikasi edit video yang berat? Tak usah risau, Avidemux solusinya. Aplikasi ini termasuk aplikasi edit video yang ringan dengan dirancang sederhana untuk memotong video, memberi filter, menyisipkan dan pengaturan lagu, serta berbagai fungsi dasar.

Selain itu, juga mendukung banyak jenis format file video, termasuk AVI, DVD file MPEG yang kompatibel, MP4, dan ASF, dan berbagai codec lainnya.

Kelebihan Avidemux Video Editor:

- Cocok bagi pemula.

- Bersifat open-source sehingga dapat dimodifikasi siapapun.

- Mendukung berbagai format file video dan audio.

Kekurangan Avidemux Video Editor:

- Fitur-fitur tergolong sangat sederhana.

13. VideoPad Video Editor

Developer NCH Software terbilang memiliki banyak jajaran aplikasi multimedia terbaik, salah satunya adalah VideoPad Video Editor untuk mengedit video.

Aplikasi video editor untuk PC dan laptop ini punya tampilan sederhana dan ukuran relatif kecil sehingga sangat ringan untuk digunakan.

Selain itu, VideoPad juga mendukung banyak format video, semisal AVI, MPEG, MP4, MOV, dan masih banyak lagi. Ada juga format audio untuk mendukung kelancaran proses editingnya.

Kelebihan VideoPad Video Editor:

- Software edit video ringan dan gratis.

- Dukungan format video dan audio lengkap.

Kekurangan VideoPad Video Editor:

- Kurang cocok digunakan untuk profesional karena fitur yang diberikan cukup terbatas.

14. Pinnacle Studio

Meskipun ringan, Pinnacle Studio termasuk aplikasi edit video terbaik dengan fitur yang cukup mumpuni dan tampilan yang interaktif.

Berbeda dengan aplikasi yang lain, aplikasi ini memiliki fitur screen recording yang cocok untuk kamu seorang YouTuber, misalnya untuk bermain game atau membuat video tutorial.

Tak hanya itu, aplikasi ini memiliki 1.500 lebih efek dan template untuk kebutuhan editing video. Meski begitu, harga yang ditawarkan relatif lebih murah daripada kebanyakan kompetitor.

Kelebihan Pinnacle Studio:

- Fitur screen recording untuk melakukan perekaman layar dalam kualitas tinggi.

- Pilihan berbagai template untuk editing video secara cepat.

Kekurangan Pinnacle Studio:

-Ada bandrol harga tertentu untuk menikmati semua fasilitas dan fitur.

15. Lightworks

Sedang mencari aplikasi edit video gratis? Lightworks dapat menjadi pilihanmu. Pasalnya, aplikasi edit video ini termasuk aplikasi untuk PC gratis terbaik yang memiliki banyak sekali fitur mumpuni di antara software video editor gratis lainnya.

Dengan memiliki fitur mirip Adobe After Effects, aplikasi ini tersedia untuk pengguna Windows dan Mac yang dilengkapi dengan fitur yang cukup beragam.

Kamu juga dapat download software edit video PC ringan ini secara gratis atau berbayar untuk fitur yang lebih lengkap.

Kelebihan Lightworks:

- Dapat diunduh secara gratis dengan pilihan berbagai macam efek.

- Tersedia dalam berbagai platform, seperti Windows dan Mac.

Kekurangan Lightworks:

- Aplikasi berbayar.

16. Corel VideoStudio Ultimate

Siapa yang tak kenal Corel? Aplikasi yang kerap digunakan untuk edit foto ini ternyata juga memiliki software edit video terbaik yang diberi nama Corel VideoStudio Ultimate.

Uniknya, aplikasi ini menawarkan masa percobaan gratis selama 30 hari sehingga memungkinkan kamu untuk mengedit video sesuai keinginan dan kebutuhan berkat dibekali berbagai fitur pendukung.

Lewat aplikasi ini juga, kamu bisa menggunakan fitur color correction untuk mengubah tone warna video agar lebih hidup, AR stiker untuk video yang lebih fun, dan beragam efek premium.

Kelebihan Corel VideoStudio Ultimate:

- Tampilan antarmuka mudah dipahami.

- Fitur cukup lengkap untuk kebutuhan editing video profesional.

- Dapat memberikan masking pada video.

Kekurangan Corel VideoStudio Ultimate:

- Masa percobaan gratis terbatas hanya 30 hari.

17. iMyFone Filme Video Editor

Untuk pengguna yang sedang mencari aplikasi edit video yang mudah dioperasikan dapat menggunakan aplikasi iMyFone Filme Video Editor. Pasalnya, setiap fitur-fitur yang ditawarkan, menawarkan kemudahan dalam pengoperasiannya.

Hal ini berkat adanya mode Fast Video Mode yang mengklaim dapat dilakukan hanya dengan satu klik saja karena ada berbagai template yang bisa digunakan.

Tak perlu khawatir, aplikasi ini juga menawarkan mode Basic Editing yang memungkinkanmu untuk mengimpor, memotong, mengatur kecepatan, hingga memberikan efek pada video.

Bagi kamu yang membutuhkan keperluan edit video yang lebih kompleks, pada aplikasi ini juga hadir mode Advanced Features. Dengan mode ini, bisa menggunakan fungsi multi-layer untuk menggabungkan beberapa video, foto, hingga audio menjadi satu.

Kelebihan iMyFone Filme Video Editor:

- Terdapat tiga mode yang bisa dipilih untuk kemudahan mengedit video.

- Tersedia fitur Screen Recording untuk merekam layar PC.

Kekurangan iMyFone Filme Video Editor:

- Fitur terbatas untuk versi gratis.

18. EaseUS Video Editor

Sedang mencari aplikasi edit video yang ringan? EaseUS Video Editor bisa menjadi pilihan terbaikmu Okezoners.

Tak hanya ringan, EaseUS Video Editor juga termasuk software all in one untuk berbagai keperluan editing seperti memotong, menggabungkan, memutar video, hingga menambahkan efek transisi dan color grading.

Selain itu, kamu juga tak perlu repot convert file video agar bisa diedit di aplikasi ini. Pasalnya EaseUS mendukung berbagai format file video mulai dari MP4, AVI, WMV, MKV, MOV, dan masih banyak lainnya.

Tentunya, kamu juga dapat mengimport file video langsung dari PC, camcorder, GoPro, maupun smartphone. Software ini dapat digunakan secara gratis. Namun, untuk menggunakan fitur lengkapnya kamu perlu membayar seharga $17.97 atau sekitar Rp 256 ribu.

Kelebihan EaseUS Video Editor:

- Fitur editing video cukup lengkap.

- Dapat mendukung berbagai format file video.

Kekurangan EaseUS Video Editor:

- Fitur terbatas untuk versi gratis.

19. Final Cut Pro X

Aplikasi satu ini bisa digunakan untuk para pengguna laptop atau PC buatan Apple dan juga Windows.Umumnya, aplikasi ini lebih populer di kalangan pengguna MacBook maupun iMac, lantaran dibekali dengan berbagai fitur premium yang mampu menghasilkan editan video berkualitas.

Tak hanya itu, Final Cut Pro X juga dinilai sangat gampang untuk dioperasikan, sehingga cocok buat kamu pengguna laptop Apple yang masih belajar ngedit video.

Hanya saja untuk menikmati aplikasi ini, pengguna harus merogoh kocek yang lumayan dalam, yakni $299,99 atau setara Rp4,2 jutaan (kurs Rp14.000). Meskipun begitu, ada masa percobaan gratis selama 90 hari.

Kelebihan Final Cut Pro X:

- Tampilan antarmuka mudah dipahami.

- Dapat digunakan untuk mengedit video 360 derajat dan HDR.

- Fitur lengkap.

Kekurangan Final Cut Pro X:

- Harga aplikasi relatif mahal.

20. Sony Vegas Pro

Software edit video terbaik yang terakhir yaitu Sony Vegas Pro. Aplikasi edit video satu ini kerap kali menjadi alternatif pengguna selain Adobe Premiere pro.

Aplikasi ini menawarkan tampilan antarmuka yang sederhana, sehingga bisa dibilang cukup mudah digunakan oleh para pemula yang baru belajar editing video.

Selain itu, fitur-fitur yang disediakan pun cukup lengkap dengan sejumlah template bawaan yang bisa digunakan agar proses mengedit video menjadi lebih praktis.

Kelebihan Sony Vegas Pro:

- Aplikasi mudah digunakan dengan antarmuka sederhana.

- Fitur editing cukup lengkap.

- Tanpa watermark.

Kekurangan Sony Vegas Pro:

- Aplikasi berbayar.

Itulah 20 aplikasi yang bisa jadi pilihanmu dalam mengedit video di laptop. Pastikan aplikasi yang kamu pilih memiliki spesifikasi yang sesuai.