JAKARTA - Dorce Gamalama meninggal dunia, netizen pun langsung mengungkapkan kenangan manis bersama mendiang usai mengetahui kabar duka tersebut.

Salah seorang netizen di Twitter mengatakan, ketika bertemu Dorce pada 2018 sosok mendiang baik, heboh, dan suka bercanda.

"Innalillahi wainnailaihi rajiun, Bunda Dorce Gamalama meninggal dunia. Pertama kali seumur hidup sy ketemu Bunda Dorce waktu di Palu, pasca bencana tsunami, Okt 2018. Bunda Dorce jd relawan & turun ke lapangan dibawa Bunda Tatty Elmir. Orangnya baik, heboh, dan suka bercanda," kicau seorang netizen.

Kemudian, ada warganet yang mengenang kata-kata penutup Dorce ketika membawakan acara di stasiun televisi.

“Kesempurnaan hanya milik Allah & kekurangan milik saya sendiri.” Sebuah kalimat penutup di TV Show yang sangat ikonik dari Dorce Gamalama. Sampe dipake MC-MC lain kalo offair atau bahkan jadi bahan obrolan kita sehari-hari. Selamat jalan Dorce Gamalama," ujar warganet tersebut.

Ada pula yang mengatakan bahwa sosok mendiang sangatlah menginspirasi.

"W sedih banget denger kabar Bunda Dorce Gamalama meninggal, she is so inspiring, bener-bener definisi ga takut melawan norma dan membuktikan bahwa kelompok minoritas seperti transpuan pun dapat diterima secara baik dalam masyarakat. Rest in Peace Bunda Dorce Gamalama," papar salah satu netizen.

Sebelumnya, diketahui Dorce Gamalama menderita Covid-19 sejak beberapa pekan terakhir. Bunda Dorce –sapaan akrabnya– diketahui sudah berjuang melawan Covid-19 dalam perawatan rumah sakit selama tiga minggu lamanya. Menurut sang sahabat, Hetty Sunjaya, Dorce Gamalama dirawat di RSPP Simprug.

"Tiga minggu dirawat di rumah sakit akibat covid-19. Tapi, makin ke sini kondisinya terus drop dan enggak sadarkan diri. Sampai akhirnya meninggal dunia pukul setengah 8," kata Hetty saat dihubungi MNC Portal.

(amj)