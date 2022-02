JAKARTA - Penyakit pernapasan misterius sempat muncul di Rusia pada 1889 lalu, kemudian mewabah ke seluruh dunia. Akhirnya, memicu tiga gelombang infeksi selama beberapa tahun.

Dilansir dari ScienceAlert, Jumat (18/2/2022), kini sejumlah ilmuwan menduga bahwa penyakit yang dijuluki "flu Rusia" itu mungkin dikarenakan oleh virus yang mirip SARS-CoV-2 di mana menyebabkan pandemi COVID-19 sekarang ini.

Ada beberapa persamaan antara kedua pandemi. Misalnya, selama pandemi flu Rusia, sekolah dan tempat kerja ditutup karena banyaknya orang yang terinfeksi.

Mereka yang terinfeksi sering kehilangan indra perasa dan penciuman, dan beberapa mengalami gejala jangka panjang yang bertahan selama berbulan-bulan.

Secara umum, flu Rusia tampaknya membunuh jauh lebih banyak orang tua daripada anak-anak, tidak seperti virus influenza, yang cenderung sama fatalnya bagi kedua kelompok usia.

Kendati ciri-ciri pandemi flu Rusia ini sangat mirip dengan pandemi yang sekarang terjadi, gagasan bahwa flu Rusia mungkin disebabkan oleh virus corona tetap spekulatif.

Menurut peneliti flu dan profesor kedokteran di Icahn School of Medicine, Mount Sinai, New York, Peter Palese, beberapa ahli menggemakan sentimen ini.

Lalu, para ahli lainnya berpendapat meskipun mungkin ada bukti kuat untuk mendukung gagasan itu, sampai sekarang belum ditemukan.

Kepala bagian patogenesis dan evolusi virus di National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Jeffery Taubenberger dan profesor emeritus virologi di Queen Mary, University of London, sedang mencari bukti tersebut.

Keduanya, telah menggali sampel jaringan paru -paru yang diawetkan sebelum pandemi flu 1918, mencari sisa-sisa virus influenza dan virus corona.

Di antara jaringan ini, mereka berharap dapat menemukan virus flu Rusia yang sulit dipahami.

Kemudian, seorang profesor kesehatan global dan kedokteran sosial di Harvard Medical School, Scott Podolsky dan kurator Museum Anatomi Warren di Harvard, Dominic W. Hall, ikut mencari jaringan paru-paru yang diawetkan dari periode waktu yang sama.

Jika materi genetik dari virus flu Rusia muncul di paru-paru ini, itu mungkin memberikan petunjuk tentang bagaimana pandemi berakhir.

Dan jika pandemi akhir abad ke-19 disebabkan oleh virus corona, beberapa ilmuwan berpikir bahwa virus tersebut mungkin masih beredar sebagai salah satu dari empat virus corona yang menyebabkan flu biasa, bukan penyakit parah.