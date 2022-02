JAKARTA - Laptop tidak bisa connect ke WiFi memang menjadi sebuah masalah yang tidak bisa dianggap sepele. Karena saat ini perangkat elektronik seperti laptop sangat membutuhkan jaringan internet agar dapat dipakai untuk hal produktif. Apalagi bagi anda yang mengandalkan jaringan internet untuk urusan sehari-hari, seperti bekerja, sekolah, maupun kuliah.

Ada berbagai macam alasan kenapa laptop tidak bisa connect ke wifi. Bisa saja karena koneksi internet dari pusat sedang down, perangkat router yang anda miliki sudah tidak beres dan perlu diganti, atau bisa saja laptop anda yang perlu diperbaiki. Hal-hal yang terlihat simpel ini kadang bisa membuat kesal.

Untuk mengatasi hal tersebut, dirangkum dari berbagai sumber, berikut cara untuk mengatasi laptop yang tidak bisa connect ke wifi.

1. Mengubah IP Address dan DNS Server

Bagi anda yang tidak memiliki background IT mungkin cara ini terdengar rumit. Namun sebenarnya cara ini cukup sederhana. Berikut caranya:

- Klik kanan pada ikon wifi di bagian bawah kanan atau di taksbar kanan anda. Pilih Open Netword dan Internet settings

- Klik Status dan pilih Change Adapter Option

- Selanjutnya klik kanan pada wifi dan pilih Properties

- Klik dua kali pada Internet Protocol Versioan 4 atau TCP/IPv4 pada bagian Networking

- Pilih Optain an IP Address Automatically dan Obatain DNS Server Address Automatically pada bagian General

- Lalu tekan Ok

2. Pastikan Wifi Dalam Keadaan On

Cara selanjutnya adalah meastikan bahwa wifi dalam laptop anda sudah pada posisi ON sehingga dapat menangkap sinyal internet. Jika wifi anda dalam posisi OFF, ikuti langkah berikut untuk mengubahnya menjadi ON:

- Klik kanan pada ikon wifi

- Klik Open Network & Internet Settings

- Pilih opsi Wifi lalu klik Turn On wifi

- Di sini anda sudah bisa mengkoneksikan laptop anda dengan wifi. Pastikan anda tidak dalam mode pesawat.

3. Memeriksa Adapter Wifi

Ada beberapa perangkat dalam laptop yang otomatis tidak terhubung setelah adapter wifi menyala. Maka dari itu anda harus menyalakannya terlebih dahulu. Berikut caranya:

- Klik kanan pada ikon wifi dan pilih Open Network & Internet Settings

- Klik status lalu pilih Change Adapter Option

- Klik kanan pada Wifi lalu pilih Enable

- Setelah itu adapter akan menyala dan memindai jaringan yang tersedia

4. Periksa Jaringan WiFi

Jika semua cara sudah dilakukan, jangan lupa untuk mengecek jaringan wifi yang anda gunakan. Untuk mengetesnya, gunakan perangkat lain untuk disambungkan dengan jaringan wifi di tempat anda. Seperti ponsel atau smart tv. Jika semua perangkat bisa terhubung namun laptop anda tidak bisa, cobalah untuk mengatasi dengan tiga cara diatas.

Jika dengan 4 cara diatas tetap tidak bisa terhubung ke jaringan internet wifi, sebaiknya anda pergi ke service center laptop untuk diperbaiki.

