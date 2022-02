JAKARTA - Cara menonaktifkan keyboard laptop sangat mudah. Keyboard internal laptop yang rusak sangat mengganggu saat menggunakan bersamaan dengan keyboard eksternal.

Tak jarang, keyboard internal yang rusak tanpa sengaja tertekan sehingga menyusahkan pengguna. Untuk itu, kebanyakan pengguna akan menonaktifkan atau mematikan keyboard internal laptop.

Lantas, bagaimana cara mudah mematikan keyboard laptop? Dirangkum dari berbagau sumber, lebih jelasnya simak ulasan berikut ini.

Perlu dipahami terlebih dahulu, cara-cara berikut terdapat pilihan yang bisa kamu pilih untuk mematikan keyboard laptop, mulai dari cara sementara hingga permanen.

Mematikan Keyboard Secara Sementara

Bagi kamu yang masih memanfaatkan keyboard internal meskipun beberapa tombolnya rusak bisa memilih mematikan secara sementara.

Caranya terbilang mudah, karena disable keyboard-nya dilakukan langsung di pengaturan Windows atau tanpa aplikasi tambahan. Untuk mematikan, ikuti langkah-langkah berikut ini:

- Buka Device Manager di Pencarian Windows.

- Kemudian, klik dua kali pada Keyboard.

- Setelah itu, akan muncul beberapa keyboard yang terhubung, kamu pilih salah satu dan klik kanan. Kemudian, klik Update Driver Software.

- Lalu, pilih Browse my computer for driver software.

- Kemudian, klik Let me pick from a list of device drivers on my computer.

- Selanjutnya, hilangkan tanda centang pada Show Compatible Hardware dan pilih salah satu driver yang tidak sesuai dengan laptop. Lalu, klik Next.

- Setelah itu, prosesnya akan selesai dan klik Close.

- Kemudian, akan muncul pop-up System Settings Change kamu klik Yes untuk melakukan restart pada laptop tersebut.

- Setelah di-restart, maka keyboard internal kamu sudah tidak dapat digunakan kembali.

Jika kamu ingin mematikan komponen lain, seperti touchscreen, touchpad atau yang lainnya, maka bisa juga ikuti cara di atas.

Mematikan Keyboard Secara Permanen

Selain menonaktifkan keyboard secara sementara, ada juga cara untuk mematikannya secara permanen. Pilihan ini bisa kamu lakukan bila kamu sudah tidak menggunakan keyboard internal secara keseluruhan dan seterusnya. Sehingga keyboard internal tersebut tidak akan berfungsi kembali.

Hanya saja, pastikan kamu sudah memiliki keyboard external supaya laptop tersebut masih dapat digunakan. Caranya sangat mudah, ikuti langkah-langkah berikut:

- Pertama tekan tombol Windows, lalu ketik gpedit.msc.

- Setelah kotak dialog Local Group Policy Editor terbuka, sekarang buka folder Administrative Templates > System > Device Installation.

- Jika sudah, silahkan buka folder Device Installation Restrictions.

- Kemudian double click pada file Prevent installation of devices not described by other policy settings.

- Maka kamu akan dialihkan ke pengaturan Prevent Installation Devices. Disini pilih opsi Enable, lalu Apply dan klik OK.

- Selanjutnya buka Start Menu pada laptop.

- Lalu pada kolom pencarian kamu ketik Device Manager.

- Kemudian, klik dua kali pada Keyboard.

- Setelah itu, akan muncul beberapa keyboard yang terhubung pada laptop tersebut kamu pilih salah satu dan lalu klik kanan.

- Kemudian, kamu klik Uninstall.

- Lalu, akan muncul dialog konfirmasi kamu bisa klik OK.

Mematikan Keyboard Lewat Tombol Kombinasi Jika tak mau ribet, kamu bisa menggunakan tombol kombinasi yang ada di keyboard. Yakni, dengan menekan tombol FN + F1 / F2 / F3 dan seterusnya (yang ada logo keyboard). Hanya saja, perlu dipahami tombol kombinasi tersebut harus berfungsi dengan baik. Jika tidak maka kamu tidak bisa menggunakan tombol kombinasi untuk mematikan keyboard. Gunakan Aplikasi Terakhir, kamu juga bisa memakai aplikasi KeyTweak untuk menonaktifkan keyboard internal pada laptop. Umumnya, aplikasi KeyTweak ini berfungsi untuk menonaktifkan tombol tertentu. Misalkan yang rusak atau error ada di tombol space, maka kamu bisa disable lewat KeyTweak. Caranya sangat mudah, sebagai berikut ini: - Pertama, pastikan kamu sudah download dan install software KeyTweak di laptop. - Setelah terpasang, buka aplikasi KeyTweak. - Kemudian, kamu pilih tombol yang ingin dinonaktifkan. Lalu, klik Disable Key. - Setelah itu, akan muncul tulisan pada Pending Changes di sebelah kanan. Kamu klik Apply. - Lalu, akan muncul pop up untuk melakukan restart laptop, klik Yes. Jika laptop sudah hidup kembali, sekarang kamu tes tombolnya untuk memastikan kalau sudah dinonaktifkan. Demikian 4 cara mematikan keyboard internal laptop dengan mudah. Pilihlah cara yang bagi kamu mudah agar tidak terjadi error yang dapat mempengaruhi laptop.