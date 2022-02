RCTI Kembali berkolaborasi dengan TikTok untuk menyiarkan TikTok Awards Indonesia 2021. Acara yang akan digelar pada Jumat, 25 Februari 2022 ini bertema #SERUNYAMENANGBARENG. TikTok adalah sebuah aplikasi video terpopuler saat ini dengan miliaran pengguna yang aktif di seluruh Indonesia setiap bulannya. TikTok Awards Indonesia ingin mengajak creator inspiratif untuk merayakan pencapaian, sekaligus mengajak pengguna lainnya untuk bersenang-senang dan menghasilkan konten yang positif.

Fandhy Thesia selaku marketing operation manager mengatakan, “Keseruan TikTok ini hadir bukan dari aplikasinya melainkan adanya para creator yang sudah berkreasi mewarnai fyp dari TikTok itu sendiri.”

Ibu Dini Putri selaku Programming & Aqcuisition Director RCTI mengatakan, “TikTok Awards Indonesia 2021 merupakan ajang yang menurut kami sangat positif karena dunia digital yang semakin berkembang bukan masalah creativitas tapi menjadi lahan baru untuk teman-teman dan beraktivitas yang tidak hanya menghasilkan secara ekonomi, namun secara networking dapat menjadi lebih besar.” Beliau juga berkata, “RCTI kembali berkolaborasi bersama TikTok untuk menyiarkan TikTok Awards Indonesia 2021, RCTI secara sangat konsisten dengan program pencarian bakat tapi itupun masih belum cukup, mengingat masih begitu banyak masyarakat indonesia yang berkualitas yang memiliki bakat-bakat terpendam yang belum ter-discover. Dengan adanya aplikasi TiktTok banyak masyarakat yang bisa menyalurkan bakat-bakatnya dan bisa juga diundang ke tv.”.

TikTok Awards Indonesia 2021 akan dimeriahkan oleh artis-artis Indonesia dan juga artis Internasional. “Gara-gara TikTok salah satu lagu bisa banyak dikenal masyarakat. Jadi TikTok merupakan tempat untuk membantu mempromosikan lagu-lagu dari para musisi yang ada di Indonesia”, Ujar Tiara Andini

Saksikan Malam Puncak Tiktok Awards Indonesia 2021 Jumat, 25 Februari 2022 pada pukul 18.00 WIB LIVE dari studio RCTI+ studio tercanggih se-Asia. TikTok Awards Indonesia 2021 dapat juga disaksikan melalui platform digital TikTok.

Berikut daftar nominasi TikTok Awards Indonesia 2021

Public vote :

• Rising star of the year

• Celebrity of the year

• Musician of the year

• Viral song of the year

• Popular creator of the year

• Popular streamer of the year

Judge’s pick:

• Best of comedy

• Best of performers

• Best of fashion & beauty

• Best of lifestyle

• Best of gaming

• Best of foodie

• Best of sport, fitness & wellnessbest of learning & education

• Creator of the year

Ayo dukung TikTokers favorit Anda melalui voting di aplikasi RCTI+ dan TikTok selama periode 14 – 24 februari 2022.

#RCTI #TIKTOK #TIKTOKAWARDSINDONESIA2021 #SERUNYAMENANGBARENG #NOMINASI #VOTING #RCTIOKE

(hel)