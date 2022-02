JAKARTA - Ilmuwan Korea Selatan dilaporkan sedang mengembangkan teknologi terbaru untuk kendali lengan robot, yakni pengendalian lewat pikiran.

Diolah dari Koreabiomed, Rabu (23/02/2022), "sistem antarmuka otak-mesin" yang memungkinkan kontrol bebas terhadap lengan robot hanya dengan pikiran ini, sedang diuji di ruang tiga dimensi.

Penelitian tersebut, dilakukan oleh tim ilmuwan dari Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) yang dipimpin oleh Profesor Jeong Jae-seung dari Bio and Brain Engineering Department.

Disebutkan bahwa, akurasi sistem ini menyentuh angka yang sangat tinggi. Sistem baru itu, menggunakan AI dan algoritma genetika untuk mengontrol lengan robot dengan mengidentifikasi tujuan gerakan lengan berdasarkan gelombang otak yang diukur di bagian dalam otak.

Sistem antarmuka otak-mesin seperti ini, tentu menarik banyak perhatian sebagai inovasi masa depan di mana bisa diaplikasikan untuk robot, drone, komputer, perangkat ponsel pintar, dan Metaverse.

Sistem yang dikembangkan oleh tim peneliti Jeong ini, secara tepat menafsirkan 24 arah dalam ruang tiga dimensi dengan akurasi lebih dari 90 persen.

Hasil penelitian mereka, diklaim membuka kemungkinan penerapan antarmuka otak-mesin ke berbagai sistem, mulai dari pemasangan dan kontrol lengan robotik untuk pasien lumpuh atau pasien yang kehilangan lengan karena kecelakaan.

(amj)