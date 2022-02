JAKARTA - Raksasa jejaring sosial Facebook menyematkan banyak fitur ke dalam aplikasinya guna memaksimalkan pengalaman pengguna. Namun, sepertinya ada sejumlah fitur yang luput dari perhatian.

Dihimpun dari Digitalspy, Kamis (24/2/2022), sedikitnya ada 8 fitur yang dinilai tidak disadari oleh banyak pengguna, apa saja kira-kira? berikut pemaparannya.

1. Unfriend Tanpa Kehilangan Akses

Facebook memiliki fitur follow. Terdengar seperti Twitter, namun dengan cara melakukan unfollow terhadap akun seseorang, maka pengguna sebetulnya masih berteman, tetapi tidak lagi muncul postingan seseorang tersebut di akun Anda.

2. Cara Menemukan Pesan Tersembunyi

Pada saat login Facebook di desktop, pengguna bisa masuk ke Messenger. Kemudian, pengguna bisa masuk ke Settings, lalu pilih Message Requests dan klik "See Filtered Requests." Di sini pengguna bisa melihat pesan-pesan tersembunyi yang mungkin belum pernah dibaca.

3. Klasifikasi Teman

Ada fitur dalam Facebook bila pengguna perhatikan, yakni melabelkan akun teman dengan 'close friends' atau 'acquaintances'. Semua update dari teman dekat atau close friend akan tampil di news feed pengguna lebih mendominasi ketimbang teman dengan label 'acquaintances'.

4. Stop Notifikasi Ulang Tahun

Facebook mengetahui bila seseorang akan berulang tahun atau memberikan notifikasi kepada pengguna yang sedang berulang tahun. Pengguna bisa menyetop notifikasi itu dengan cara menuju Settings, Notifications kemudian matikan (off) notifikasi yang berkaitan dengan Birthdays.

5. Kirim Update Facebook Melalui SMS

Pada pengaturan Mobile Settings via login Facebook di desktop, ada pilihan Add a Phone. Dengan mengaktifkan fitur ini, memungkinkan Facebook Mobile mengirimkan pesan teks ke ponsel Anda. Anda bisa menerima notifikasi untuk friend requests, messages, wall post dan status update dari teman.

6. Unduh Facebook History Anda

Sebagian pengguna mungkin belum mengetahui fitur 'download a copy of your Facebook data'. Fitur ini bisa diakses melalui General Account Settings dan temukan di opsi paling bawah. Dengan memakai fitur ini, pengguna bisa mendapatkan informasi apa saja yang pengguna share di Facebook, termasuk posting-an, foto, video dan lain-lain.

7. Log Out dari Jarak Jauh

Saat pengguna mungkin meminjamkan atau menjual handset dan lupa bahwa di dalamnya terdapat akun Facebook Anda yang belum di log out. Facebook menyediakan solusi melalui Settings, Security dan pilih Where You're Logged In. Kemudian, pengguna bisa melihat semua login selama beberapa bulan terakhir.

8. Matikan Video Auto-Play

Saat pengguna mengakses Facebook, bisa saja linimasa pertama yang muncul ialah video yang berputar secara otomatis. Untuk mematikan fitur video auto-play, pengguna bisa mengakses menu Settings, klik Videos dan matikan (off) pada Auto-Play Videos.

