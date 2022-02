Saat memutuskan untuk membeli smartphone salah satu unsur penting yang harus dipertimbangkan yaitu prosesor dan kapasitas baterai. Sebab, jika memiliki smartphone yang kerap nge-lag atau lemot serta mudah habis membuat aktivitas keseharian menjadi terhambat.

Saat sedang seru-serunya nonton konten film streaming atau bermain game, dan meeting online tiba-tiba harus berhenti karena baterai smartphone low-bat. Keadaan ini tentu kerap membuat perasaan kesal.

Namun Anda kini tak perlu khawatir. Sebab, tepat pada 9 Februari 2022 kemarin Samsung resmi memperkenalkan Galaxy S22 Series 5G untuk masyarakat Tanah Air. Galaxy S22 Series 5G menghadirkan tiga jajaran smartphone teranyarnya, yaitu Galaxy S22 5G, S22+ 5G dan S22 Ultra 5G yang kini sudah bisa dipesan.

TM Roh selaku President and Head of Samsung Electronics MX (Mobile eXperience) Business mengatakan bahwa Samsung akan terus memberikan kejutan inovatif. “Di Samsung, kami terus mendorong diri kami untuk meningkatkan standar dari perangkat paling premium kami,” ucap TM Roh, President and Head of Samsung Electronics MX (Mobile eXperience) Business.





Lalu apa saja rahasia dibalik kecanggihan Galaxy S22 Series 5G yang anti-lemot dan anti-mudah low-bat? Yang dijamin bikin aktivitas Anda bebas terhambat, yuk simak:

Mendobrak Performa Luar Biasa

Performa Galaxy S22 Series 5G semakin luar biasa, dan tak perlu diragukan lagi. Sebab, smartphone model S Series dari Samsung ini menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 1.

Kekuatan utama Snapdragon 8 Gen 1 di antaranya berasal dari teknologi CPU Armv9, Snapdragon Sight, dan modem X65. Kemudian dibuat dengan teknologi fabrikasi 4nm dari Samsung yang mampu meningkatkan kinerja smartphone Anda lebih cepat, cerdas, dan hemat energi.

Hal tersebut menjadikan Galaxy S22 Series 5G sebagai smartphone flagship yang memberikan performa luar biasa serta inovasi terdepan bagi Anda, yang memberikan pengalaman yang mengesankan untuk Anda yang memiliki segudang aktivitas kesibukan.

Chipset tersebut juga mampu menjalankan pemrosesan artificial intelligence (AI) dan machine learning (ML) terdepan di smartphone untuk memberikan pengalaman yang lebih baik di berbagai penggunaan perangkat, termasuk dalam mendapatkan foto dan video paling jernih bahkan dalam kondisi minim cahaya dan daya tahan baterai paling awet.

Berkat CPU Armv9 mampu meningkatkan kinerja AI menjadi lebih akurat. Hal ini salah satunya bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi daya baterai hingga 30 persen berdasarkan analisis terhadap kebiasan pengguna dalam menggunakan smartphone.

Untuk Anda para gamers kini tak perlu takut lemot atau nge-lag, karena CPU Armv9 dan prosesor terbarukan yang disematkan di Galaxy S22 Series 5G memungkinkan pengguna menikmati pemrosesan gambar yang lebih cepat, performa gaming yang lebih lancar, hingga baterai yang lebih efisien. Dijamin anti-lemot!

Bagi Anda yang suka mengabadikan dan membagikan moment indah dengan kamera, Anda akan dibuat takjub dengan hasil tangkapan kamera dari Galaxy S22 Series 5G.

Galaxy S22 Series 5G dibekali dengan fitur Nightography (Foto: Samsung)

Kekuatan dari Snapdragon Sight mampu meningkatkan kualitas tangkapan kamera menjadi lebih superior berkat kemampuan AI dan ML dalam melakukan pemrosesan data dengan jumlah yang begitu besar untuk menghasilkan resolusi yang lebih tinggi dan mode malam yang lebih maksimal. Sehingga mendukung Galaxy S22 Series 5G menghadirkan berbagai peningkatan di bagian kamera, termasuk fitur Nightography.

Sementara, kehadiran modem X65 memungkinkan Galaxy S22 Series 5G men-support konektivitas 5G dengan kecepatan download hingga 10Gbps, yang turut dilengkapi dengan kemampuan untuk terhubung dengan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Konektivitas maksimal ini ikut didukung dengan teknologi Storage UFS 3.1 yang membuat kecepatan transfer data pada perangkat begitu optimal untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam berkirim file maupun menyimpan foto dan video dari WhatsApp. Wow, menakjubkan bukan?

Daya Baterai Hemat dan Anti-Low Bat

Semua fitur-fitur apik tersebut memang menghadirkan performa yang sangat mumpuni untuk men-support aktivitas Anda sehari-hari. Pastinya, itu semua membutuhkan daya yang tidak sedikit.

Tapi para pengguna tak perlu was-was karena rangkaian Galaxy S22 Series 5G sudah dibekali dengan baterai besar yang tahan luar biasa. Varian Galaxy S22 5G dibekali daya 3.700mAh dengan dukungan fast charging 25 watt.

Sementara, untuk Galaxy S22+ 5G dibekali daya 4.500mAh dan Galaxy S22 Ultra 5G memiliki daya baterai paling besar yaitu 5.000mAh. Kedua varian ini mengusung dukungan super fast charging 45 watt.

Dengan baterai besar yang dimiliki Galaxy S22 Series 5G akan benar-benar mendukung produktivitas dan kreativitas Anda seharian, karena konsumsi energi yang begitu hemat. Ditambah lagi, dengan teknologi super fast charging hingga 45 watt, sehingga mampu tahan lebih dari sehari hanya dalam satu kali pengecasan. Kebayang dong Anda bisa bekerja, bermain game, menonton video, dan melakukan hal lainnya dengan power lebih sehingga tak ada lagi aktivitas keseharian menjadi terhambat.

Galaxy S22 Series 5G juga hadir dalam balutan warna-warna premium yang elegant serta memikat mata. Varian warna Phantom Black, Phantom White, Green, dan Pink Gold untuk Galaxy S22 5G dan S22+ 5G serta Phantom White, Phantom Black, Green dan Burgundy untuk Galaxy S22 Ultra 5G.

Dapatkan segera Samsung Galaxy S22 Series 5G yang kini sudah bisa diperoleh melalui pre-order hingga 3 Maret 2022 di www.samsung.com/id. Galaxy S22 5G tersedia dengan harga mulai dari Rp11.999.000, sedangkan Galaxy S22+ 5G tersedia dengan harga mulai dari Rp14.999.000. Adapun Galaxy S22 Ultra 5G tersedia dengan harga mulai Rp17.999.000.

Nah gimana menggiurkan bukan kecanggihan di balik rahasia Galaxy S22 Series 5G? Tunggu apalagi yuk miliki smartphone impian sekarang juga! Untuk informasi lengkap mengenai Samsung Galaxy S22 Series 5G kunjungi www.samsung.com/id.

