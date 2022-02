PUNCAK TikTok Awards Indonesia 2021 berlangsung meriah malam ini, Kamis (25/2/2022). Acara yang diselenggarakan RCTI ini mengundang sejumlah bintang tamu terkenal.

Sebut saja Afgan, Alsa Aqilah, Amanda Manopo, Ambyar People, Andmesh, Anrez Adelio, Arib Private, Arya Saloka, Asyraf Jamal, Atta Halilintar, Ayu Dewi, Betrand Peto Putra Onsu, Bondol, Boy William, DJ Tessa Morena, Dul Jaelani, Ed Sheeran;

Fadil Jaidi, Fuji, Glenca Chysara, Greysia Polii, Happy Asmara, Idgitaf, Kaleb J, Lord Adi, Lyodra, Marshel Widianto, Riza Syah, Rossa, Sania Leonardo, Thoriq Halilintar, Tiara Andini, Tisa Biani, dan Verrell Bramasta.

Ada 15 kategori yang dinominasikan pada malam puncak TikTok Awards 2021 ini. Diantaranya Rising Star of The Year yang dimenangkan oleh Erika Richardo (@erikarichardo), Popular Steamer of The Year yang dimenangkan oleh Adi Syahreza (@adi.syahreza);

Best of Lifestyle yang dimenangkan oleh Velia (@veliaveve_), Best Learning & Education yang dimenangkan oleh Vina Muliana (@vmuliana), Best of Sports Fitness and Wellnes yang dimenangkan oleh Farhan Zubedi (@farhanzubedi);

Best of Comedy yang dimenangkan oleh Dwiki Afrilian (@dwikiafrilian_), Best of Foodie yang dimenangkan oleh Dimas (@dimsmeattheguy), Viral Song of The Year yang dimenangkan oleh Kaleb J dengan lagunya Its Only Me;

Best Fashion & Beauty yang dimenangkan oleh Agustina Tamara (@tamaradai), Popular Creator of The Year yang dimenangkan oleh Fujianti Utami Putri (@fujiiian), Best of Gaming yang dimenangkan oleh Saldy (@saldyaja_), Best of Performer yang dimenangkan oleh Jerry Suyitno (@jerrypiko);

Best of Peformance yang dimenangkan oleh Jerry (@jerrysut), Celebrity of The Year yang dimenangkan oleh Aurel Hermansyah (@aureliehermansyahatta), dan Musician of The Year yang dimenangkan oleh Lyodra Ginting (lyodrabeneran).

