JAKARTA - Cara mematikan keyboard laptop dapat menjadi jalan keluar saat Anda ingin menggunakan keyboard eksternal. Biasanya keyboard bawaan kurang begitu nyaman dipakai.

Dirangkum dari berbagai sumber, pada umumnya orang menggunakan keyboard eksternal karena keyboard original mengalami kerusakan.

Jika bingung bagaimana mematikan keyboard internal, berikut cara disable keyboard laptop Windows 10 lewat device manager:

1. Buka Device Manager, Anda dapat mengklik kanan pada Start Menu untuk membuka Menu WinX. Lalu, klik Device Manager.

2. Pilih driver keyboard yang akanAnda pakai.

3. Pada menu Device Manager, cari kata "Keyboard" dan klik dua kali atau klik tombol (>).

4. Semua keyboard yang terhubung ke laptop akan tercantum di bawah bagian "Keyboard." Cari keyboard bawaan laptop, lalu klik kanan di atasnya.

5. Update driver keyboard, Anda dapat memilih Update Driver Software.

6. Pilih "Browse My Computer for Driver Software.".

7. Pilih "Let Me Pick From a List of Device."

8. Hapus centang "Show Compatible Hardware."

9. Klik 'Yes' untuk konfirmasi.

Patut diketahui, cara mematikan keyboard laptop ini membuat driver keyboard yang terpasang di laptop menjadi nonaktif dengan cara mengubahnya menjadi tidak kompatibel.

Bagi Anda yang ingin mengaktifkannya kembali, dapat mengikuti cara tadi, tetapi beri centang pada menu Show Compatible Hardware. Lalu, pilih driver yang muncul.

Selain cara di atas, ada cara yang lebih praktis untuk mematikan keyboard laptop. Karena, cara menonaktifkan keyboard laptop tanpa mematikan touchpad ini dapat dilakukan tanpa harus memasang software apapun.

Namun, sebelumnya harus periksa dulu dari tombol F1 sampai F12 di laptop apakah memiliki tombol dengan logo keyboard atau tidak.

Sebab, cara ini hanya bisa berjalan pada laptop yang memiliki tombol khusus bergambar logo keyboard.

Apabila di laptop Anda ada logo tersebut, Anda hanya perlu menekan tombol kombinasi FN + tombol logo keyboard di laptop, atau Ctrl + Alt + tombol logo keyboard.

