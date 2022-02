JAKARTA - Cara menghapus password laptop di Windows 7, 8, dan 10 tidaklah sulit. Hal ini, perlu diketahui khususnya jika hendak menjual laptop supaya pembeli bisa mengakses perangkat.

Lalu, bagaimana caranya menghapus password laptop Windows 7, 8, dan 10? Dirangkum dari berbagai sumber, simak langkah-langkahnya di bawah ini.

Windows 7

1. Anda dapat membuka fitur control panel pada kolom search Windows di bagian kiri bawah

2. Klik menu user accounts and family safety

3. Pilihl opsi remove your password

4. Anda perlu memasukkan password yang saat ini aktif

5. Klik tombol remove password untuk melanjutkan.

6. Setelah itu, silakan restart kembali laptop untuk mengetahui perubahannya.

WIndows 8

1. Buka fitur control panel

2. Lalu pilih opsi user accounts and family safety

3. Selanjutnya pilih user accounts

4. Kemudian klik fitur make changes to my account in pc settings

5. Pilih opsi sign-in options

6. Klik tombol change untuk mematikan password login Windows

7. Anda perlu memasukkan password yang saat ini aktif dan klik tombol next

8. Biarkan kosong dan langsung klik tombol next

Windows 10

1. Akses control panel

2. Klik opsi user accounts

3. Lalu pilih menu make changes to my account in pc settings

4. Kemudian pilih sign-in options

5. Klik change pada bagian password

6. Masukkan password yang saat ini aktif lalu klik next

7. Biarkan kosong atau blank dan langsung klik tombol next

Demikian cara menghapus password laptop di Windows 7, 8, dan 10, semoga langkah-langkah tadi membantu Anda.

