HRD atau Human Resource Department adalah salah satu jabatan yang paling penting dalam perusahaan karena harus mengurusi segala keperluan yang berkaitan dengan sumber daya manusia mulai dari penggajian karyawan, menghitung absensi karyawan, mencari kandidat karyawan potensial untuk dapat bekerja di perusahaan, mengamati kinerja karyawan dan menjadi penengah antara karyawan dengan pimpinan perusahaan. Tentu saja semua tersebut tidak dapat dikerjakan dengan cepat tanpa adanya bantuan sistem software.

Banyak perusahaan berskala besar menyadari penting untuk menerapkan sistem yang dapat membantu HRD dalam menyelesaikan tugasnya, mulai dari mengumpulkan data, menyimpan hingga memproses seluruh data yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Salah satu sistem yang dapat digunakan untuk membantu HRD adalah software HR.

Ada banyak jenis software HR yang dapat digunakan HRD untuk membantu segala tugasnya, mulai dari software HR yang bersifat offline karena mementingkan keamanan data maupun yang bersifat fleksibel dan dapat digunakan pada berbagai perangkat mulai dari Desktop hingga Smartphone. Salah satu software yang fleksibel adalah Talenta by Mekari, dapat diakses melalui tautan: https://www.talenta.co/.

Dari kedua jenis software tersebut, HRD dapat menentukan mana yang paling cocok untuk digunakan, yang terpenting software HR yang akan digunakan harus memiliki fungsi utamanya seperti melakukan perhitungan gaji, menghitung pajak PPH 21 dan BPJS ketenagakerjaan, menghitung absensi karyawan serta mendata CV pelamar kerja. Lalu apa saja keunggulan yang akan dirasakan jika menggunakan software HR dalam perusahaan?

1. Memudahkan proses perhitungan gaji karyawan

Fungsi utama dari software HR adalah untuk membantu divisi HR dalam bekerja. Tentu saja penggajian merupakan salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh HRD. Dengan adanya software HR, divisi human resource akan sangat terbantu dalam memproses penggajian karyawan berdasarkan absensi, lembur, PPH 21 dan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Proses administrasi menjadi lebih efisien karena adanya otomatisasi

Berbagai proses administrasi akan lebih mudah dilakukan karena adanya otomatisasi dalam software HR. Beberapa contohnya seperti proses administrasi data karyawan, tunjangan untuk karyawan, asuransi, dan hal lain yang berkaitan dengan administrasi akan menjadi lebih efisien dengan menggunakan software.

3. Mengurangi kesalahan dalam proses penggajian

Seperti manusia biasa, HRD juga dapat melakukan kesalahan, apalagi jika harus melakukan perhitungan gaji karyawan secara manual yang jumlahnya ratusan, tentu tidak akan mudah untuk melakukannya. Kesalahan kecil yang dilakukan HRD saat menghitung gaji karyawan akan berdampak fatal bagi perusahaan.

Karyawan yang tidak menerima upah sesuai dengan kinerjanya akan merasa apa yang telah dikerjakannya tidak dihargai. Tentu akan membuat produktivitasnya menurun. Untuk itu software HR diciptakan agar mampu menjalankan, menghitung serta mengumpulkan data karyawan dengan lebih mudah.

4. Menghemat pengeluaran perusahaan

Salah satu manfaat menggunakan software HR adalah mampu untuk mengurangi pengeluaran perusahaan di berbagai bidang, baik dalam proses administrasi, penggajian maupun proses rekrutmen karyawan.

Dalam proses administrasi dan penggajian, perusahaan dapat menghemat pengeluaran karena tidak perlu menggunakan kertas sebagai media dalam melakukan berbagai proses seperti biasanya. Tidak hanya itu, proses rekrutmen karyawan juga akan sangat terbantu dengan adanya software HR karena tim HRD tidak perlu menyimpan seluruh data calon karyawan dalam bentuk fisik karena seluruh proses rekrutmen telah terdata dalam software.

5. Dapat membuat HRD lebih fokus pada tujuannya

Dengan adanya software HR, berbagai data yang tersimpan di dalam sistem akan mudah untuk dianalisa. HRD pun dapat lebih fokus pada tujuan utamanya, yaitu melihat perkembangan sumber daya manusia didalam perusahaan, melakukan perbaikan, dan mengurangi ketidakefektifan kerja karyawan. Semua itu dapat dengan mudah dilakukan jika telah menggunakan software.

5 hal diatas hanya beberapa keuntungan yang akan didapatkan perusahaan jika menggunakan software HR. Anda akan mendapatkan lebih banyak keuntungan jika menggunakan software HR pada perusahaan anda. Salah satu software HR terbaik di Indonesia adalah Talenta. Talenta merupakan software HR/ program gaji/ program absensi, penggajian dan HR yang telah terintegrasi.

Talenta merupakan singkatan dari Attendance and Payroll System. Hanya 3 (tiga) langkah mudah dalam melakukan proses perhitungan penggajian yaitu proses tarik data – proses absensi – proses penggajian. Didukung dengan berbagai fitur, anda dapat melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia dengan mudah.

Software HR Talenta by Mekari

Jika perusahaan Anda sedang mencari software HR terbaik yang paling tepat untuk dipilih, maka software HR besutan Talenta by Mekari bisa jadi merupakan pilihan yang paling tepat. Software ini memuat banyak fitur untuk penggunanya yang cukup bermanfaat. Sehingga mampu membantu pekerjaan HR perusahaan yang lebih efektif serta efisien. Dengan berbasis teknologi cloud dan didukung oleh software mobile, tentunya hal tersebut menambah keuntungan dalam operasional HR perusahaan.

Software Talenta by Mekari ini diusung dengan banyak fitur-fitur andalan. Beberapa fiturnya yang layak menjadi pertimbangan antara lain yaitu sebagai berikut.

● Fitur payroll, dimana fitur ini membantu perusahaan menghitung serta membayarkan payroll karyawan secara otomatis setiap bulannya. Proses payroll lebih efektif dan efisien karena tidak harus dilakukan di kantor.

● Fitur manajemen waktu, yang mana berkat adanya fitur ini maka tim HR perusahaan dapat dengan mudah melakukan otomatisasi proses cuti karyawan serta lembur yang dilakukan.

● Fitur absensi mobile, dengan fitur ini maka seluruh karyawan dapat melakukan absensi secara mudah kapan saja dan dimana saja. Bukan hanya ini saja, namun fitur tersebut juga memudahkan tim HR dalam melakukan pengawasan terhadap absensi karyawan sewaktu-waktu.

Cara Menggunakan Software Talenta

Ada beberapa hal yang penting ketika menggunakan Talenta sebagai software. Cara menggunakannya tentu dengan memberikan semangat tersendiri. Nantinya, karyawan bisa mudah menggunakannya via HP atau Laptop.

Menggunakan Talenta bisa dengan cara mendownload terlebih dahulu bisa dengan PC atau laptop. Kemudian lakukan login dalam software dan bersiap untuk memanfaatkan fitur yang ada pada software Talenta tersebut.

Fitur yang ada di Talenta sangat memudahkan penggunanya, baik sebagai karyawan maupun perusahaan dalam memperlancar aktivitas perusahaan terkait absensi, gaji dan fitur lainnya. Hal ini akan memberikan dampak positif serta fleksibilitas dalam pengelolaan karyawan secara menyeluruh.

Selanjutnya jika software tentang Talenta sudah ada baik via HP atau PC tinggal menggunakannya sesuai kebutuhan. Misalnya saja fitur request time off, fitur tersebut memudahkan karyawan untuk mengambil cuti. Buka software pilih request time off dan bisa tentukan jatah cuti misal sehari, setengah hari atau beberapa hari.

Dengan memanfaatkan software Talenta secara bermanfaat serta memberikan nilai positif. Para karyawan saat ini telah melakukan finger print via mobile dengan software bernama Talenta itu. Keberadaan software Talenta memang sangat tepat terpilih sebagai salah satu solusi teknologi modern berdasarkan request.

Fitur database karyawan, yang mana sangat penting karena membantu HR dalam melakukan pengelolaan data dan informasi terkait karyawan. Mulai dari data personal, informasi tunjangan, hingga fasilitas yang berhak diterima karyawan sesuai kontrak kerja.

