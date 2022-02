Dalam setiap perusahaan tentunya ada bagian human resource department. Unit yang satu ini merupakan salah satu unit yang bertugas dalam mengontrol sdm dalam sebuah perusahaan. Tentu saja dalam dunia HRD tidak saing dengan yang namanya payroll.

Tentu saja istilah tersebut merupakan suatu hal wajib yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan yang jumlah karyawan nya sangat banyak. Untuk itu penggunaan payroll software terbaik harus menjadi opsi utama. Didalamnya tentu saja ada banyak fitur yang didapatkan seperti absensi online dan masih banyak lagi.

Payroll Software, Pengertian dan Kegunaan

Secara Bahasa sendiri arti dari payroll adalah daftar gaji. Sehingga istilah payroll tidak akan jauh jauh dari permasalahan gaji. Sistem payroll merupakan sebuah manajemen administrasi yang memungkinkan seorang HRD dalam melakukan kontrol terhadap karyawan nya atau bisa disebut sebagai control SDM.

Dalam perkembangan nya, mulanya sistem payroll dikerjakan secara manual, namun hal tersebut tentu tidak sesuai dengan era industri 4.0 saat ini. Sehingga diciptakan payroll software yang memungkinkan HRD dapat mengontrol sdm karyawan secara efektif dan efisien.

Banyak manfaat yang didapatkan Ketika menggunakan payroll software dalam mengelola data karyawan. Kehadiran karyawan pun dapat dipantau secara langsung dengan menggunakan software yang satu ini. Absensi yang dilakukan oleh karyawan pun merupakan absensi online. Sehingga data data karyawan akan didapatkan secara real time.

Manfaat Payroll Software

Setelah tahu pengertian payroll software, selanjutnya adalah dengan mengetahui manfaat yang akan diperoleh jika perusahaan mengaplikasikan software tersebut untuk karyawan.

Jika diulas secara rinci, tentu saja manfaat dari payroll software itu sendiri sangatlah banyak. Tidak hanya satu dua, sehingga keuntungan yang akan didapatkan pun beragam.

1. Efisiensi Waktu Lebih Terjamin

Hal yang satu ini merupakan salah satu hal yang sangat riskan dalam membuat sebuah perusahaan maju. Waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga.

Dengan penggunaan payroll software terbaik tentu saja manajemen waktu akan menjadi lebih efisien. Seluruh penghitungan mengenai data lembur, gaji pokok, potongan dan lain lain akan secara otomatis terinformasikan secara cepat dan tepat.

2. Mengurangi Orang Dalam Manajemen HRD

Menghitung gaji karyawan memang bukan suatu perkara mudah. Tentu saja hal ini akan membuat banyak orang yang harus berinteraksi dalam kalkulasi. Tidak sembarangan orang, karyawan yang melakukan haruslah merupakan orang yang berpengalaman. Tentu saja akan sangat tidak efisien.

Dengan adanya payroll software, tentu saja tidak perlu banyak orang yang berinteraksi dalam penghitungan gaji. Dengan hasil yang akurat maka efisiensi kesalahan jauh lebih terjamin. Selain itu dengan adanya software ini, maka tidak dibutuhkan jasa pihak ketiga. Dan yang terpenting maka anggaran pun akan jauh lebih berkurang.

3. Kehadiran Karyawan Dapat Di Pantau

Manfaat berikutnya adalah dapat melihat perkembangan karyawan. Mungkin terdengar mustahil, namun kenyataannya, jika menggunakan payroll software akan ada fungsi yang didapatkan berupa control secara langsung terhadap karyawan. Setiap karyawan nantinya akan dipantau secara online, karena ada fitur absensi online yang tersedia.

Lalu, nantinya karyawan tidak perlu berinteraksi secara langsung jika dalam keadaan mendesak, keseluruhan akan dapat terekam by sistem. Jika ingin mengajukan sesuatu kepada HRD maka dapat dipantau melalui sistem.

Cara tersebut tentu saja akan menjadi sebuah keunggulan yang membuat karyawan menjadi lebih disiplin dalam bekerja untuk perusahaan.

Payroll Software terbaik merupakan sebuah software yang menjadi andalan setiap perusahaan yang ada di Indonesia khususnya. Banyak keuntungan yang didapatkan.

Tentu saja hal tersebut sebagai langkah preventif dalam mengikuti perkembangan industri saat ini. Semua dapat dilakukan secara online, absensi online, pemantauan karyawan dan lain lain.

Ada berbagai macam payroll software yang mempunyai fitur beragam, seperti HRIS Talenta by Mekari dan software lainnya yang mempunyai berbagai fitur dan dapat membantu HR dalam mengelola administrasi karyawan yang lebih efisien.

Apa itu Aplikasi atau Software Talenta?

Pernah dengar aplikasi yang memudahkan perusahaan dalam membuat jejaring karyawan seperti absen, gaji, cuti, payment dan lainnya? Maka aplikasi tersebut merupakan sebuah payroll software Talenta. Software talenta ini berada pada pelayanan Mekari guna memenuhi kebutuhan para pebisnis dan pengusaha dalam mengelola administrasi karyawan.

Software talenta ini mengedepankan sistem HRIS, sistem tersebut sudah sangat canggih serta adanya fitur yang menarik. Dalam penggunaan payroll software ini memang tidak begitu rumit. Keberadaan aplikasi Talenta justru akan memudahkan penggunanya untuk segera menikmati layanan kontrol gratis.

Talenta juga memiliki beberapa sistem yang bisa memanfaatkan agar pengelolaan secara manajemen kerja karyawan bisa optimal. Pemanfaatan Software Talenta ini menandakan bahwa pengusaha atau pebisnis lebih siap menghadapi era digital dengan segala kemudahan. Biasanya, perusahaan menggunakan aplikasi atau software sesuai kebutuhan.

Cara Menggunakan Aplikasi Talenta

Ada beberapa hal yang penting ketika menggunakan Talenta sebagai aplikasi. Cara menggunakannya tentu dengan memberikan semangat tersendiri. Nantinya, karyawan bisa mudah menggunakannya via HP atau Laptop.

Menggunakan Talenta bisa dengan cara mendownload terlebih dahulu bisa dengan PC atau laptop. Kemudian lakukan login dalam aplikasi dan bersiap untuk memanfaatkan fitur yang ada pada aplikasi Talenta tersebut.

Fitur yang ada di Talenta sangat memudahkan penggunanya, baik sebagai karyawan maupun perusahaan dalam memperlancar aktivitas perusahaan terkait absensi, gaji dan fitur lainnya. Hal ini akan memberikan dampak positif serta fleksibilitas dalam pengelolaan karyawan secara menyeluruh.

Selanjutnya jika aplikasi tentang Talenta sudah ada baik via HP atau PC tinggal menggunakannya sesuai kebutuhan. Misalnya saja fitur request time off, fitur tersebut memudahkan karyawan untuk mengambil cuti. Buka aplikasi pilih request time off dan bisa tentukan jatah cuti misal sehari, setengah hari atau beberapa hari.

Talenta Attendance

Apa itu Talenta Attendance? software yang merupakan salah satu bagian dari produk Talenta. Pada Talenta Attendance untuk memberikan solusi kepada perusahaan atau pebisnis untuk pengelolaan karyawan. Baik karyawan dari usaha kecil atau menengah bisa juga dengan bidang retail, bisnis privat, makanan atau minuman serta pelayanan jasa.

Penggunaan aplikasi Attendance ini mampu mengatur absensi masuk, monitoring real time, jadwal shifting, hingga rekap kehadiran otomatis. Jadi keberadaan Talenta Attendance ini sangat memudahkan pebisnis atau pengusaha dalam pengoperasian jadwal karyawan, secara akurat, efisien, serta efektif.

Untuk bisa menggunakan Talenta Attendance secara gratis bisa dengan mengunduh di playstore untuk memaksimalkan kinerja. Jadi pengguna bisa lebih fleksibel serta melakukan kontroling dengan mudah serta lebih terjamin akurasinya. Oleh karena itu, saran selanjutnya untuk segera melakukan install aplikasi dan melakukan login secara pribadi.

Download Talenta for PC

Bagaimana memanfaatkan Talenta untuk PC, maka cobalah perhatikan beberapa tahapan bagaimana mendownload aplikasi tersebut untuk PC. Adapun cara melakukan dan tahapan saat harus install Talenta untuk PC, berikut ini:

1. Pastikan PC yang digunakan Sesuai

Untuk bisa menggunakan aplikasi dari Talenta secara maksimal maka bisa dengan memastikan PC yang sesuai. Agar nantinya aplikasi yang sudah terinstal memang cocok untuk jenis PC. Biasanya jenis PC juga berpengaruh pada aplikasi dan ada beberapa aplikasi yang tidak mau terinstal.

2. Pilih yang Sesuai dengan Windows yang Ada

Bagi pengguna windows, maka perhatikan jenisnya, seperti, windows 7, 8 ,9 atau 10 sehingga aplikasi dari Talenta bisa cocok menggunakannya. Keberadaan aplikasi Talenta ini memang sangat penting dalam menangani kelancaran kontrol bagi para pebisnis mikro dan lainnya. Pengelolaan karyawan tersebut bisa terjadi secara digital via Talenta.

3. Download Aplikasi Talenta untuk PC

Jika sudah menyesuaikan PC yang ada di software maka berikutnya tinggal download aplikasi tersebut. Aplikasi yang Talenta luncurkan gratis, memudahkan karyawan serta pemilik usaha untuk bisa melakukan kontrol yang lebih.

Harapannya dengan adanya software HRIS untuk PC semakin memudahkan pengguna baru untuk memanfaatkan fitur yang ada pada aplikasi. Beberapa fitur juga akan membantu karyawannya dalam absensi, bayar BPJS, juga tidak perlu repot harus ada laporan tertulis.

Dengan memanfaatkan software Talenta secara bermanfaat serta memberikan nilai positif. Para karyawan saat ini telah melakukan finger print via mobile dengan aplikasi bernama Talenta itu. Keberadaan software Talenta memang sangat tepat terpilih sebagai salah satu solusi teknologi modern berdasarkan request.

