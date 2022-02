JAKARTA - Cara mematikan laptop yang hang tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Anda harus mengetahui cara mematikannya dengan benar untuk menghindari kerusakan yang lebih parah.

Laptop hang adalah kondisi dimana layar laptop yang dalam kondisi menyala mengalami freeze, anda tidak dapat melakukan apapun pada layar laptop.

Bahkan untuk mematikannya akan sulit. Dalam kondisi seperti ini biasanya seseorang akan melakukan shutdown paksa atau restart agar setelah menyala kembali laptop sudah dalam keadaan normal.

Dirangkum dari berbagai sumber, lalu bagaimana cara mematikan laptop yang hang? Simak ulasan berikut ini.

Menggunakan Kombinasi Alt + F4

Cara pertama adalah dengan menekan kombinasi Alt + F4 untuk mematikan laptop anda. Anda dapat menggunakan cara ini apabila laptop anda benar-benar tidak bisa diarahkan atau dalam kondisi freeze.

Setelah menekan kombinasi Alt + F4 jangn lupa tekan Enter. Setelah itu akan muncul dialog box berisi pilihan untuk melakukan shutdown atau mematikan laptop.

Menutup Layar Laptop

Cara yang satu ini tidak bisa begitu saja dilakukan, Anda harus melakukan sejumlah pengaturan terlebih dahulu. Sehingga, ketika laptop mengalami hang, bisa dilakukan shutdown dengan otomatis.

Caranya adalah dengan membuka Control Panel - Hardware and Sound - Power Options - setelah itu pilih “Charge what the power button do”.

Setelah Anda melakukan langkah-langkah tersebut, akan muncul jendela berisikan beberapa pengaturan.

Salah satu yang dapat Anda pilih adalah Close the lid (menutup layar). Anda perlu mengganti pada bagian “When I close the lid” : - On battery: shutdown - Plugged in: shutdown Dengan begitu, ketika laptop Anda mengalami hang, Anda dapat menutup layar laptop dan nantinya perangkat akan melakukan shutdown dengan otomatis. Menekan Tombol Power Cara yang satu ini cukup sederhana karena Anda tidak perlu menekan tombol kombinasi maupun beberapa cara seperti sebelumnya. Kali ini, Anda tinggal menekan tombol power selama beberapa detik maka laptop akan mati sendiri. Kombinasi CTRL + ALT + Del Selain menggunakan kombinasi Alt + F4 lalu klik enter, anda juga dapat menggunakan tombol kombinasi Ctrl + Alt + Del. Setelah itu, Anda akan disuguhkan jendela berisikan beberapa pilihan. Anda dapat memilih opsi shutdown untuk mematikan laptop Anda. Lepas Baterai Laptop Cara yang satu ini dapat anda lakukan jika semua cara diatas tidak dapat bekerja pada laptop anda. Anda tinggal mencabut baterai dari laptop anda dan otomatis laptop akan mati. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan oleh laptop dengan baterai yang dapat dilepas pasang, bukan bateai tanam. Demikian penjelasan Okezone mengenai cara mematikan laptop yang hang dengan benar. semoga bermanfaat.