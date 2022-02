JAKARTA - Cara mematikan touchpad laptop tidaklah sulit. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mematikannya.

Touchpad atau trackpad adalah sebuah komponen yang terpasang pada laptop dengan fungsi yang sama seperti mouse, yaitu sebagai penunjuk atau pointer pada layar.

Bisa dibilang, touchpad adalah versi ringkas dari mouse yang sudah tertanam pada laptop. Meski begitu, ternyata sebagian orang lebih menyukai menggunakan mouse daripada touchpad.

Sebab, orang-orang yang suka mengetik menggunakan laptop biasanya tidak sengaja menyentuh toucpad sehingga pointer bergeser dan dianggap mengganggu.

Dirangkum dari berbagai sumber, bagaimana cara mematikan touchpad laptop? Berikut 4 cara yang dapat Anda coba.

Menggunakan Tombol Khusus pada Keyboard

Bagi laptop keluaran terbaru, biasanya sudah memiliki beberapa tombol shortcut dengan berbagai fungsi. Salah satunya untuk mematikan touchpad.

Langkahnya sangat sederhana, cari tombol keyboard dengan logo toucpad yang disilang, Anda hanya perlu menekan itu 1x lalu touchpad Anda mati (disable).

Jika ingin menghidupkannya, Anda tinggal memencet 1x lagi (enable). Contohnya, ada pada laptop asus vivobook, tombol touchpad ada pada F6.

Melalui Menu Setting

Jika laptop Anda tidak memiliki tombol shortcut, Anda bisa mencoba menggunakan menu setting pada laptop untuk mematikan touchpad. Langkah yang harus Anda lakukan antara lain:

- Masuk ke menu settings melalui menu start atau kombinasi Windows + I.

- Lalu pilih Device (Bluetooth, printerst, mouse).

- Setelah itu akan muncul berbagai pilihan, Anda harus memilih Touchpad.

- Klik centang pada tulisan “Leave touchpad on when a mouse is connected” lalu pastikan touchpad dalam keadaan off.

Lewat Device Manager

Cara selanjutnya adalah melalui Device Manager. Caranya dengan masuk ke menu Device Manager - cara bagian Mice and other pointing devices - klik kanan pada bagian touchpad - klik disable device untuk mematikan touchpad.

Kombinasi Tombol

Menggunakan kombinasi tombol keyboard dapat menjadi pilihan yang cepat. Perlu diketahui, shotcut key pada setiap laptop biasanya berbeda-beda. Berikut contohnya:

- Acer menggunakan Fn+F6

- Asus menggunakan Fn+F9

- Lenovo menggunakan Fn+F6 atau Fn+F8

- HP menggunakan Fn+F7

- Toshiba menggunakan Fn+F9

Demikian 4 cara mematikan touchpad laptop, mulai dari penggunaan keyboard hingga kombinasi tombol. Semoga bermanfaat.