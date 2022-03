JAKARTA - Pameran teknologi Mobile World Congress (MWC) 2022 resmi digelar, berlangsung di Barcelona, Spanyol mulai 28 Februari hingga 3 Maret.

Disadur dari keterangan resminya, Selasa (1/3/2022), acara berlangsung dengan skema hibrida, tetapi kegiatan secara fisik nampaknya memiliki porsi yang lebih besar dibanding yang ditayangkan virtual.

MWC 2022 memiliki tema besar “Connectivity Unleashed”. Setidaknya topik- topik utama yang dibahas akan menjadi kiblat untuk perkembangan teknologi dan telekomunikasi global setahun ke depan.

Beberapa pembahasannya, seperti perkembangan penerapan 5G, kecerdasan buatan, IoT, tekfin, dan juga membahas tentang “Industry City”.

Poin terakhir, nampaknya akan mengacu pada penerapan kota pintar dan akan menyampaikan dan menggambarkan bagaimana sebuah jaringan memiliki potensi mengelola sebuah kota dengan memanfaatkan tekfin, mobilitas, dan juga menghasilkan bisnis dengan lebih efisien.

Ada sebanyak 1.000 pembicara, 1.500 peserta pameran, serta 37 paviliun dari berbagai negara, serta para pembuat regulasi dan pemimpin industri yang hadir dalam MWC 2022.

Tidak tertinggal program inovasi startup bernama 4YFN (Four Years From Now) dan juga diskusi terkait keragaman dan inklusi teknologi dalam “Diversity4Tech”.

“Kami akan menyajikan diskusi yang menarik, para pembicara yang andal, dan tentunya inovasi terbaik dalam MWC22. Tahun ini kami akan memperlihat para pemimpin industri menyajikan teknolofi terkini. Teknologi mobile saat ini memimpin transformasi,” kata CEO GSMA dan Ketua Penyelenggara MWC 2022 John Hoffman.

MWC 2022 sendiri, juga merangkul lebih luas lagi industri yang berkembang bersama dengan teknologi, seperti kehadiran para penggiat industri NFT dan seniman digital.

Para CEO dari perusahaan teknologi ternama seperti dari AT&T, Amazon Web Services, China Telecom, HTC, Qualcomm, serta Vodafone dipastikan akan menjadi pembicara utama dari acara diskusi yang dihadirkan secara langsung dan hibrid di MWC 2022.

Tidak tertinggal ada juga diskusi- diskusi bersama para pembuat kebijakan publik dalam pertemuan “Diversity4Tech” membahas bagaimana inklusi bisnis dan juga teknologi kini semakin kaya. Panelis yang dihadirkan akan membahas bagaimana percepatan digital membuat transformasi dan inklusi yang lebih baik serta diharapkan dapat menginspirasi para pesertanya bagaimana para pemimpin mengatasi isu ini. Ada juga pusat untuk para pembuat kebijakan berdiskusi antar lembaga dan kementerian termasuk dengan para pemimpin industri membahas cara mendorong kesetaraan digital, memikirkan masa depan perubahan iklim global yang ekstrem, hingga membahas bagaimana ekonomi digital dan teknologi yang semakin inklusif bisa dicapai secara global. Lebih lanjut, dalam MWC 2022, program 4YFN kembali dihadirkan dengan banyak sponsor. Menghadirkan setidaknya 500 perusahaan rintisan dengan 300 pembicara menarik membahas ekosistem startup di masa depan. Tentunya akan banyak juga perusahaan rintisan yang mendapatkan pendanaan dari para investor potensial yang hadir di ajang berkelas internasional itu. Terdapat pula 200 perusahaan rintisan yang diprediksi bisa mendapatkan pendanaan lewat Venture Capital dan sumber pendanaan lainnya. Terakhir acara lainnya yang diselenggarakan dalam MWC22 adalah perayaan tahun ketujuh sertifikasi netral karbon yang diinisiasi oleh MWC. Industri mobile dalam satu dekade terakhir selain menyajikan inovasi baru, juga berinisiatif mengurangi jejak karbon mereka. Pada 2050, para pemain di industri itu bahkan berupaya keras agar jejak karbon tidak memberi dampak negatif bagi Bumi. Maka dari itu, MWC 2022 akan menghadirkan acara netral karbon agar tetap dapat menunjukan komitmen industri untuk bisnis yang berkelanjutan dan sirkular. Beberapa acara diskusi yang ditayangkan secara virtual dapat diakses secara gratis dari mana saja dan kapan saja mengikuti waktu acara terselenggara dan bisa dilihat di situs web resminya.