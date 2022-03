JAKARTA - Cara mengatasi hardisk tidak terbaca di laptop ternyata bukan perkaca sulit. Sedikitnya, ada 6 solusinya yang bisa dilakukan oleh pengguna ketika mengalami hal ini.

Dirangkum dari berbagai sumber, sebagai komponen untuk menyimpan data pada laptop, keberadaan hardisk sangatlah penting di perangkat.

Namun, jika sewaktu-waktu hardisk tidak terbaca di laptop, apa yang harus dilakukan? Guna menemukan jawabannya, sima 6 cara yang bisa dilakukan berikut ini.

1. Mengganti Casing Hardisk

Anda dapat mengecek dahulu apakah terdapat kerusakan pada komponen casing hardisk. Jika casing mengalami kerusakan, ini dapat berdampak dengan tidak terbacanya ia di laptop.

Biasanya, hardisk yang tidak terbaca terjadi karena masalah pada konektor antara SATA dengan power. Tetapi, penyakit ini sering dialami pada hardisk yang murahan.

2. Reinstalling Driver

Cara kedua, Anda juga bisa melakukan reinstalling driver dengan tahapan sebagai berikut:

- klik “Start” lalu gerakan kursor ke “Computer”

- Setelah menemukan “Computer”, lalu klik kanan dan pilih “Properties”

- Kemudian pilih “Device Manager”

- Setelah itu cek pada kabel USB, ada tanda seru yang warna kuning dan tulisannya “YSB Attached SCSI (UAS) Mass Storage Device”

- Jika sudah menemukannya, klik kanan device tadi lalu klik “Update Driver Software”

- Kemudian klik “Browse My Computer for Driver Software”

- Setelah itu klik “Let me pick from a list of device drivers on my computer”

- Perlu diingat! Pastikan “Show compatible hardware” hanya tercentang pada “USB Attached SCSI (UAS) MAss Storage Device”

- Jika sudah, klik next dan install sampai selesai

- Terakhir, cabutlah kabel hardisk eksternalnya dan restart komputer.

3. Ganti Kabel USB

Kadang masalah kabel USB ini kerap ditemui. Kabel biasanya tidak dapat terbaca dengan baik. Kabel USB yang rusak bisa mengganggu fungsi dari transfer data dan juga daya listrik. Hal tersebut yang menyebabkan data jadi tidak terbaca.

4. Manajemen Ulang pada Disk Management

Jika pada poin pertama masih belum berhasil, cobalah menggunakan cara kedua, yaitu memanajemen ulang pada Disk Management. Caranya adalah sebagai berikut.

Di kolom search start menu Windows, ketik “disk”. Setelah itu klik “Create and format harddisk partition”. Atau klik tombol di keyboard “Windows + R” maka akan muncul halaman Run.

Setelah halaman Run sudah muncul, ketik “diskmgmt.msc”. Jika sudah, maka akan muncul halaman “Computer Management” dan cobalah format ulang drive (Semua data akan dihapus). Memformat hardisk biasanya akan menjadikannya seperti kondisi semula. Apabila belum berhasil, Anda dapat melakukan delete volume. - Pertama klik drive yang akan dihapus - Setelah itu, klik “delete volume” - Setelah terhapus, buat lagi partisi. Caranya dengan klik kanan pada drive lalu klik “new simple volume” - Jika sudah, ikuti saja petunjuknya sampai di poin mode format - Pada bagian “Format this volume with the following settings”, pilih “FAT32” - Klik “Next” sampai selesai Perlu diperhatikan, seandainya sudah terbaca silakan untuk ganti lagi pada mode sistemnya ke NTFS. Caranya adalah dengan format ulang. 5. Mengganti Letter Hardisk Di beberapa kejadian, ada harddisk eksternal yang sebenarnya sudah tersambung, tetapi tidak memiliki letter. Contohnya, C:, atau D:, dan seterusnya. Akibatnya, hardisk tidak bisa dikenali. Jika mendapatkan kejadian seperti itu, pengguna hanya perlu untuk menambah letter pada hardisk eksternal yang digunakan, Berikut tahapannya. - Pertama buka disk management, cara membukanya sama seperti poin kedua. - Kemudian klik kanan disk yang ingin diganti letter-nya. - Lalu klik “Change Drive Letter and Path” - Setelah itu klik “Add” atau “change” untuk mengubah letter drivenya. - Jika sudah, ikuti saja petunjuknya sampai selesai 6. Menggunakan write zeros Pada dasarnya, write zeros mirip dengan format pada umumnya. Perbedaannya ada pada jumlah file yang diformat. Pada write zeros, data akan dihapus semuanya sampai benar-benar bersih. Prosesnya sendiri bisa memakan waktu yang lama tergantung jumlah data yang ada di dalam hardisk. Itulah 6 cara mengatasi hardisk tidak terbaca di laptop. Semoga bermanfaat ya Okezoners.