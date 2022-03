JAKARTA - Cara membagi partisi hardisk pada perangkat sistem operasi (OS) Windows tidaklah sulit. Tetapi, ada sejumlah fitur yang harus diketahui sebelum melakukannya.

Dirangkum dari berbagai sumber, di antaranya fitur news simple volume, ini berfungsi untuk membuat partisi hardisk baru pada perangkat.

Lalu, shrink volume yang gunanya untuk mengecilkan ukuran partisi hardisk. Selanjutnya, extend volume untuk memperbesar ukuran partisi hardisk, terakhir ada delete volume untuk menghapus partisi hardisk.

Membuat Partisi Hardisk Baru

1. Klik kanan pada “Unallocated” disk yang sudah kita buat melalui Shrink tadi, kemudian pilih menu “New Simpel Volume”.

2. Pada New Simple Volume Wizard silahkan klik Next, pada “Specify Volume Size” klik Next lagi.

3. Pada assign following letter biarkan saja, itu urutan partisi berdasarkan huruf. Lanjutkan dengan klik Next.

4. Pada format partition biarkan saja, berikan nama pada Volume label sesuai dengan keinginan Anda. Setelah itu klik Next lagi.

5. Dan yang terakhir silahkan klik “Finish” dan tunggu proses formatting hardisk selesai.

Adapun sejumlah manfaat melakukan partisi hardisk antara lain: - Hardisk lebih cepat dalam mengindeks lokasi file,

- Performa komputer bisa lebih cepat,

- Apabila salah satu drive terkena virus, maka drive lainnya masih aman,

- Bisa digunakan instal lebih dari satu operating sistem dalam komputer,

- Management file jadi lebih rapi.

Demikian cara mudah membagi partisi hardisk di perangkat OS Windows, semoga bermanfaat.

