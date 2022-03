JAKARTA - Cara cloning HDD ke SSD memakai aplikasi Macrium tentu penting diketahui, terutama bagi pengguna laptop atau PC yang ingin beralih media penyimpanan.

Saat ini, kebanyakan laptop atau PC telah menggunakan penyimpanan solid-state drive (SSD) yang dinilai lebih cepat ketimbang dengan Hard disk drives (HDD).

Pemindahan PC OS Windows dari HDD ke SSD atau sebaliknya, sangat bisa dilakukan. Hanya saja, kamu tidak bisa sembarang menyalin langsung data karena sistemnya tidak akan berjalan.

Maka dari itu, ada tahapan yang harus dilalui. Dirangkum dari berbagai sumber, untuk memudahkan kamu, simak tahapan cloning HDD ke SSD berikut ini:

Download Macrium Reflect 7

Umumnya saat melakukan cloning HDD ke SSD dilakukan dengan bantuan aplikasi atau software, salah satunya Macrium Reflect 7. Sebelum melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

- Download aplikasi di web Macrium dan Install

- Kemudian backup data penting terlebih dahulu

- Sebelum memulai pastikan SSD sudah terpasang dan terdeteksi, untuk memeriksanya pada keyboard tekan Windows + R nantinya akan muncul menu Run kemudian masukan perintah diskmgmt.msc dan Enter.

- Jangan lupa periksa tipe partisi SSD atau HDD lama sebab harus satu tipe. Misalkan Hard disk lama memiliki tipe partisi MBR, SSD baru yang akan dipindahkan harus tipe MBR juga.

Tahapan Cloning HDD ke SSD

Setelah menginstal Macrium Reflect 7, selanjutnya ikuti langkah-langkah berikut untuk melakukan kloning data.

- Buka aplikasi Macrium Reflect 7, klik disk yang ada sistem operasi, kemudian klik Clone disk this…

- Pada menu Destination, klik Select a disk to clone to… kemudian tentukan destinasi yang akan dipindahkan, pilih Adata SX8200 250GB untuk memindahkan OS ke SSD.

- Setelah itu drag semua partisi yang berlogo Windows kebawah.

- Kamu bisa mengatur seberapa besar ukuran penyimpanannya dengan klik Cloned Partition Properties.

- Jika ukuran SSD tidak terlalu besar, untuk menggunakan semua space klik Maximum Size hingga tidak ada slot unallocated.

- Namun kalau ingin membagi penyimpanan tinggal atur saja, sehingga slot unallocated bisa digunakan untuk partisi baru. Jika sudah diatur klik OK.

- Jika semuanya sudah diatur, kemudian klik Next.

- Klik Next Pada Schedule dan Clone Summary

- Kemudian Backup Save Options, hapus centang pada “Save backup and schedules as an XML Backup Definition File”, jika tidak ingin menyimpan backup XML File.

- Selanjutnya, klik OK untuk memulai proses kloning. Lama proses kloning tergantung dari ukuran file yang akan dipindahkan.

- Jika proses kloning sudah selesai, biasanya partisi baru dari SSD muncul di File Explorer yang berisikan file sistem.

- Jangan lupa ubah booting priority dari HDD ke SSD di BIOS. Untuk masuk BIOS, restart PC Anda kemudian saat blank hitam tekan F2, F12 atau Delete (setiap motherboard beda-beda)

- Setelah masuk BIOS, masuk ke menu Boot, kemudian cari pengaturan Boot Priority

- Selanjutnya pindahkan SSD ke urutan pertama dan Hard disk lama bisa dipindahkan ke urutan bawah

- Tahap akhir, yaitu menyimpan pengaturan BIOS tadi, dan kemudian restart

- Jika berhasil nantinya akan otomatis restart dan masuk ke home screen.

Demikian cara mudah cloning HDD ke SSD dengan bantuan aplikasi Macrium Reflect 7. Pastikan jika ingin menghapus sistem lama dan system reserved, lakukan penghapusan setelah proses cloning selesai.