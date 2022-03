JAKARTA - Penelitian membuktikan, paparan timbal asap kendaraan bermotor, terutama yang berasal dari mobil, ternyata bisa menurunkan IQ.

Penelitian ini, tertuang dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences, dilakukan di wilayah Amerika Serikat, yang menghitung paparan timbal pada anak-anak terutama pada 1960-an dan 1970-an.

DIlansir dari New Atlas, Kamis (10/3/2022), penelitian ini menemukan hasil bahwa terjadi penurunan IQ hingga enam poin pada beberapa orang yang terpapar timbal asap kendaraan bermotor.

Selama 50 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan paparan timbal dapat secara signifikan mengganggu perkembangan anak yang sehat.

Dan saat ini, ambang batas timbal dalam darah berada di lima mikrogram timbal per desiliter darah, angka ini lebih rendah dari ambang batas sebelumnya.

Pada 2015, diperkirakan hanya 3% anak di Amerika Serikat yang memiliki kadar timbal dalam darah di atas lima mikrogram per desiliter.

Sebaliknya, lebih dari 90% anak yang lahir antara tahun 1951 dan 1980 diperkirakan memiliki kadar timbal dalam darah masa kanak-kanaknya melebihi ambang batas.

Presentase itu, setara dengan lebih dari 170 juta orang yang saat ini hidup di AS. Bahkan, yang lebih mencolok adalah perkiraan yang mengklaim lebih dari 54 juta orang di negara itu mengalami tingkat timbal masa kanak-kanak lebih dari 15 mikrogram per desiliter.

Paparan timbal sendiri berasal dari sejumlah sumber, termasuk cat dan pipa air. Tetapi, salah satu sumber yang paling bahaya berasal dari knalpot mobil yang menggunakan bensin bertimbal.

Salah satu peneliti, Aaron Ruben mengatakan, knalpot mobil merupakan sumber timbal yang dapat masuk ke otak dan memberikan efek neurotoksik.

โ€œTimbal dapat mencapai aliran darah setelah dihirup. Dalam aliran darah, timbal bisa masuk ke otak melalui penghalang darah-otak, yang cukup bagus untuk menjaga banyak racun dan patogen keluar dari otak, namun tidak semuanya," kata Aaron.

