JAKARTA - Cara agar WhatsApp Web tidak log out sendiri tidaklah sulit untuk dilakukan. Biasanya, pengguna yang belum mengetahuinya akan sering mengalami aplikasi ini sering keluar sendiri.

Dirangkum dari berbagai sumber, jika hal itu terjadi pengguna harus bolak-balik scan barcode supaya bisa log ini kembali di WhatsApp Web, tentu sangat merepotkan.

Mengingat, WhatsApp Web sering log out sendiri terutama ketika ponsel jaraknya terlalu jauh dari laptop atau komputer yang digunakan. Bisa juga disebabkan oleh koneksi yang tidak stabil.

Lalu bagaimana solusinya? Berikut cara agar WhatsApp Web tidak log out sendiri:

- Buka WhatsApp Web di laptop atau PC

- Buka aplikasi WhatsApp di ponsel

- Ketuk ikon menu tiga titik di kanan atas

- Pilih Linked Device/Perangkat Tertaut

- Klik Link a Device/Tautkan Perangkat

- Masukkan password/kata sandi ponsel

- Kembali ke WhatsApp Web

- Centang opsi Keep sign in/Tetap masuk

- Pindai kode Qr WhatsApp lewat ponsel

Kini, pengguna telah terhubung di WhatsApp Web, dan tidak akan lagi log out sendiri, sebab telah mengaktifkan fitur Keep sign in.

Meskipun jarak ponsel dengan laptop atau PC yang mengoperasikan WhatsApp Web jauh atau koneksi internet tidak stabil, pengguna akan tetap dalam keadaan sign in.

(amj)