JAKARTA – Perhelatan internasional South by Southwest (SXSW) yang pertama kali dilaksanakan secara luring setelah 2 tahun tertunda hadir kembali. Kali ini menghadirkan dua sektor kreatif dari Indonesia, yakni film dan musik.

Film dokumenter Pulau Plastik yang mengungkap beberapa fakta akan bencana plastik dan pengelolaan sampah di Jawa dan Bali yang genting untuk dibenahi, serta beberapa inisiatif sadar sampah dari aktivis- aktivis muda, ditayangkan pada SXSW Edu, pada tanggal 9 Maret 2022 silam.

Dari sektor musik, Gede Robi Navicula diundang menjadi Official Artist of SXSW Music Festival 2022 yang akan tampil pada hari Jumat, 18 Maret 2022 di House of Nazdorovye pada pukul 8:00 malam waktu setempat.

Keterwakilan industri kreatif pada ajang tahunan ini mengusung tema Archipelageek: Voicing Earthivism through Indonesia's Creative Industry yang secara khusus dirancang untuk meneruskan program Archipelageek yang sudah dimulai pada tahun 2017, bukan hanya pada perhelatan South by Southwest (SXSW) tetapi juga pada perhelatan internasional lain.

Merespon dinamika UN Sustainable Development Goals 2030, program ini menyuarakan, mempromosikan, mengarahkan intervensi sosial yang dilaksanakan melalui jalur-jalur kreatif.

Konsep Archipelageek ini telah menjadi ikon potensi pergerakan masyarakat Indonesia dalam sebagai penduduk kepulauan (archipelago), dengan potensi bidang teknologi untuk menyelamatkan alam dan lingkungan sebagai sumber daya definitif.

Earthivism sendiri mengandung arti pola pikir revolusioner yang menempatkan poros pengembangan kreatifitas dan pembangunan pada keberlanjutan dan pelestarian alam.

Kedatangan mereka di Amerika Serikat pada penyelenggaraan SXSW 2022 ini akan menjadi momentum partisipatif menuju pembenahan tata kelola alam Indonesia yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

"Sudah saatnya orang Indonesia terbuka akan masalahnya sendiri, mencari solusi dan menyelesaikan masalah bumi-nya sendiri." tutur Gede Robi Navicula.

Komite Program Archipelageek yang terdiri dari Poppy Octavia, Thilma Komaling, Rizkia Rizali, dan Dimas Aaron telah menjalankan program Archipelageek dan berkolaborasi dengan SXSW selama lima tahun terakhir, secara konsisten menjaga keterwakilan jenama Indonesia untuk menampilkan kualitas hasil industri kreatif standar internasional, serta menghormati proses kurasi yang sudah ditetapkan.

"Transformasi tema sustainability pada program Archipelageek tahun ini adalah sesuatu hal yang kami canangkan. Kolaborasi bersama pelaku kreatif film, music dan teknologi dengan membawa semangat dan tujuan yang sama adalah keterpaduan yang kami harapkan akan terjadi mulai tahun ini, demi kelestarian bumi." ujar Poppy Octavia sebagai Lead program Archipelageek.

