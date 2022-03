JAKARTA - Hari Meteorologi Sedunia (World Meteorological Day) diperingati oleh negara-negara di dunia setiap tahunnya, perayaan ini berlangsung pada tanggal 23 maret.

Dirangkum dari berbagai sumber, Hari Meteorologi Sedunia 2022 sendiri merupakan peringatan yang ke-72. Bagaimana sejarah awal perayaan ini?

Hari Meteorologi Sedunia, ditandai dengan perubahan nama bandan meteorologi dunia, awalnya bernama International Meteorological Organization (IMO) yang dibentuk pada Kongres Meteorologi Internasional di Wina pada tahun 1873.

Namun, secara resmi berganti nama menjadi World Meteorological Organization (WMO) pada 23 Maret 1950. Inilah sejarah awal perayaan Hari Meteorologi Sedunia.

Diketahui, WMO merupakan organisasi yang konsen dengan isu meteorologi, geofisika, dan hidrologi operasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Organisasi ini, berkontribusi terkait ayanan dan informasi cuaca, air, hingga iklim, tujuannya untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

Dikutip dari laman WMO, Senin (21/3/2022), makna dari perayaan Hari Meteorologi Sedunia adalah sebagai momentum untuk menyoroti pentingnya peran semua pihak dalam melindungi Bumi.

Perayaan Hari Meteorologi Sedunia ke-72 pada 23 Maret 2022 nanti, WMO mengusung tema Early Warning and Early Action (Peringatan Dini dan Tindakan Dini.

Alasan dari pemilihan tema tersebut, demi meningkatkan kesadaran pentingnya pengetahuan dalam berbagai bentuk peringatan dini dan tindakan sedari awal saat bencana datang.

Adapun tema-tema sebelumnya yang pernah diangkat WMO untuk perayaan Hari Meteorologi Sedunia sejak 2010:

1. 60 Years of Service for Your Savety and Well-being (2010)

2. Climate for You (2011)

3. Powering Our Future with Weather, Climate, and Water (2012)

4. Watching the Weather to Protect Life and Property (2013)

5. Weather and Climate: Engaging Youth (2014)

6. Climate Knowledge for Climate Action (2015)

7. Hotter, Drier, Wetter – Face the Future (2016)

8. Understanding Clouds (2017)

9. Weather-ready, Climate Start (2018)

10. The Sun, the Earth and the Weather (2019)

11. Climate and Water (2020)

12. The Ocean, Our Climate and Weather (2021)

13. Early Warning and Early Action (2022)

Sementara itu, MWO menyampaikan bahwa semua aksi dari upacara perayaan ini dapat di saksikan secara langsung di channel YouTube mereka.

