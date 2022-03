JAKARTA - Pesawat Boeing 737 China Eastern Airline dilaporkan jatuh di pegunungan Tengxian, provinsi Guangxi, pada Senin (21/3) kemarin. Tagar terkait peristiwa ini pun langsung Trending Topic.

Pantauan Okezone, tagar China Plane Crash (#ChinaPlaneCrash) yang mencuitkan kejadian ini di Twitter, sudah di tweet sebanyak 5.107 kali oleh warganet, kemungkinan bertambah.

Rata-rata, kicauan yang dibuat memuat informasi kejadian jatuhnya pesawat ini, ada juga yang mengungkapkan keprihatinannya atas kecelakaan tersebut.

"Lagi buka berita, terus baca kalau pesawat China Eastern Airline Boeing 737-800 dengan penerbangan MU5735 jatuh. Rest in peace for all the victims," cuit seorang warganet.

Salah satu netizen juga ada yang mengomentari video yang beredar, menunjukkan detik-detik kejatuhan pesawat yang diduga adalah China Eastern Airline.

"RIP para penumpang pesawat Boeing 737 China Eastern yang mengalami musibah. Itu footage videonya ngeri. Gak tega liatnya sudah," ujarnya.

Diketahui, jatuhnya Boeing 737 di kawasan pegunungan itu menyebabkan kebakaran di hutan. Dikhawatirkan tidak ada korban selamat, namun belum jelas berapa jumlah korban dan penyebab kecelakaan.

Pesawat dengan nomor penerbangan MU5735, meninggalkan Kunming sesuai jadwal pada pukul 13:15 waktu setempat (12:15 WIB) dan dalam perjalanan menuju Guangzhou.

(amj)