JAKARTA - Kisah Ghozali Everyday dimulai tahun 2022, mahasiswa di salah satu kampus di Semarang tersebut, berhasil meraup keuntungan miliaran rupiah hanya dengan menjual foto selfienya.

Ya, foto selfie yang dibuat Ghozali Everyday menjadi NFT dilirik penikmat metaverse. Orang bule yang pertama kali beli menganggap apa yang dikerjakan Ghozali sesuatu yang unik.

"Kalau ditanya apa alasan orang beli NFT foto selfie saya, ya, mungkin mereka menganggap itu karya yang unik," kata Ghozali saat di Webinar MARCH FESTIVAL 2022 dengan tema 'YOUNGPRENEURSHIP: How To Be an Excellent Youngpreneur in Metaverse', Kamis (24/3/2022).

Ia pun mengungkapkan bahwa sejatinya tidak ada niatan untuk menjual foto selfie tersebut. Apalagi bisa mendapat keuntungan yang amat besar dari NFT foto selfie tersebut.

Ghozali membuat NFT foto selfie hanya karena alasan guyonan belaka. Ia sadar bahwa NFT yang sudah ada kebanyakan karya luar biasa. Sedangkan, ia merasa belum mampu mencipta karya bagus di NFT.

"Saya bikin animasi, tapi saya merasa karya saya kurang bagus dan ada perasaan minder dari pembuat NFT lain. Ya sudah saya mikir, kalau enggak bisa jadi yang paling bagus, seenggaknya jadi yang paling unik," papar Ghozali bangga.

Ia mengaku tak pernah menyangka bahwa NFT foto selfienya tersebut bisa selaku ini. "Sama sekali enggak ada pikiran pasti bakal laku. Bahkan, dari awal ngira siapa yang mau beli," curhatnya lantas tertawa.

Terlebih, sambung Ghozali, di awal promosinya di Facebook, dia mendapat respons yang kurang baik dari netizen. Ya, banyak netizen menilai apa yang dilakukan Ghozali sesuatu yang sia-sia.

"Ada yang bilang, kok ada, ya, orang jual NFT foto selfie," kata Ghozali menjelaskan komentar negatif mengenai aksinya tersebut.

Tapi, respons berbeda ia terima di Twitter. Ya, Ghozali mempromosikan NFT-nya di Twitter juga dan respons positif membanjiri kolom komentar unggahannya. Bahkan, komunitas NFT mengapresiasi aksi Ghozali.

"Ya, mungkin komunitas NFT melihat saya unik karena apa yang saya buat foto selfie. Belum ada yang begitu. Makanya, respons mereka juga baik banget ke saya," tambahnya.

Kisah Ghozali ini yang kemudian membuat banyak orang ramai-ramai masuk ke metaverse dan ikut berjualan NFT dengan segala karya yang dibuatnya. Bahkan, di masyarakat muncul fenomena 'Ghozali's Effect' imbas dari viral dan suksesnya Ghozali dengan NFT uniknya.

(amj)