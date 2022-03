JAKARTA - Pungkas Riandika selaku CEO Kolektibel - Indonesia First Curated NFT Marketplace, mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak memiliki pola pikir punya Non-fungible token (NFT) itu sama dengan investasi.

Artinya, pemilik NFT bisa auto cuan atau bahkan bisa seperti beberapa tokoh yang langsung jadi crazy rich. Sebab, NFT pada dasarnya bukan bersifat investasi.

"Kami tidak pernah melihat NFT sebagai investasi, karena tidak ada yang bisa menjamin punya NFT Anda bisa untung. Jadi lepaskan pemahaman punya NFT akan cuan," tegas Pungkas di Webinar MARCH FESTIVAL 2022 dengan tema 'YOUNGPRENEURSHIP: How To Be an Excellent Youngpreneur in Metaverse', Kamis (24/3/2022).

"Tidak semua yang punya NFT juga akan berakhir menjadi sultan," tambahnya. Pemahaman ini menjadi penting karena sekarang ini terjadi salah kaprah di masyarakat menyoal NFT itu sendiri.

Pungkas menjelaskan bahwa banyak orang beranggapan bahwa kalau beli NFT itu bisa disamakan seperti investasi yang menjanjikan keuntungan. Padahal, NFT pada hakikatnya adalah mengoleksi sesuatu yang Anda sukai sesuai dengan hobi Anda atau kesenangan pribadi Anda.

Jadi, saran Pungkas, belilah NFT sebagai barang koleksi. "Kalau misalnya ada niatan untuk dijual dan dapat untung dari sana, ya, syukur," paparnya.

Pungkas menambahkan bahwa keuntungan utama dari punya NFT itu ada di pengalaman dan ilmu baru yang bisa didapat dari NFT itu sendiri. Sebab, dengan mengoleksi NFT, Anda bisa merasakan kesenangan sesuai dengan hobi Anda.

"Nikmati NFT dengan cara menjaganya lalu berkomunikasi dengan komunitas. Kalau suka traveling misalnya, ya, Anda kumpulkan NFT yang berkaitan dengan lokasi wisata atau item lain yang berhubungan dengan hobi Anda," tambahnya.

Pungkas di sesi webinar ini pun menyarankan agar masyarakat tidak sembarang beli NFT. Ia memberikan sedikit tips supaya tidak tertipu saat membeli NFT. Seperti apa?

1. Pilih platform NFT yang tepat dengan ekosistem resmi

2. Benar-benar mengenali projek NFT tersebut. Artinya, Anda mengenali tidak hanya membaca, tapi juga diusahakan bertemu mengikuti forum secara langsung.

3. Niatkan membeli NFT untuk koleksi, bukan untuk investasi. Karena tidak ada yang bisa menjamin memiliki NFT bisa cuan.

