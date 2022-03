JAKARTA - Profesor bidang sains di Universitas Havard, Avi Loeb, percaya jika Bumi bukan satu-satunya planet yang mendukung kehidupan di dalamnya.

Dilansir dari Daily Mail, Senin (28/3/2022), Avi Loeb mengatakan bahwa seperempat dari semua bintang yang diketahui di alam semesta punya karakteristik layak Bumi, mendorong kemungkinan adanya kehidupan lain di luar angkasa.

"Jadi, sangat arogan bagi kita untuk menganggap bahwa kita (manusia) adalah satu-satunya makhluk cerdas di alam semesta yang luas ini. Faktanya, membayangkan manusia sendirian di antariksa bukan hanya lancang, itu omong kosong ilmiah," ujar Loeb.

Kepala proyek Galileo ini berpendapat, Bumi tidak mungkin menjadi satu-satunya planet yang mendukung kehidupan. Bahkan, di galaksi Bima Sakti ada sekitar 50 miliar planet, sangat mungkin organisme cerdas telah berevolusi di tempat lain.

Namun, tidak ada bukti kuat sejauh ini, itulah mengapa objek yang sempat muncul dan terekam dari observatorium Hawaii pada 2017 lalu, yang dinamai Oumuamua menjadi penting.

Berdasarkan buku yang ditulis Loeb, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, dia meyampaikan bahwa bisa menjadi pertanda keberadaan kehidupan di planet lain.

Oumuamua sendiri, merupakan sebuah objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi ke Tata Surya, ini pernah teramati oleh observatorium Hawaii.

Dikutip dari The Guardian, gagasan Loeb banyak ditentang oleh ilmuwan lainnnya, dan hanya sedikit yang berani menyampaikan ide akan adanya alien.

Oleh karenanya, dia menganggap jika seorang ilmuwan mesti membuka ruang dialog dengan alam, bukan justru sebaliknya. Tetapi, terkadang alam bisa menampilkan atau mengisyaratkan sebuah tanda yang berbeda dengan pemikiran manusia, dan menurut Loeb seorang ilmuwan harus siap dengan hal tersebut.

Menurutnya, alasan mengapa ilmuwan enggan berbicara tentang alie atau UFO adalah karena isu itu masih tabu. Adapun penilaian jika membicarakan hal tersebut kredibilitas sebagai ilmuwan bakal kandas.

(amj)