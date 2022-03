JAKARTA - Microsoft membuka akses pratinjau PC Game Pass untuk Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

"Membawa PC Game Pass ke negara-negara baru di Asia Tenggara adalah bagian penting dari upaya kami mencapai misi tersebut seiring dengan upaya kami untuk menjangkau miliaran pemain," kata kepala bisnis Xbox Asia, Jeremy Hinton, dalam siaran pers, Selasa, (29/3/2022).

PC Game Pass adalah layanan berlangganan game Microsoft, termasuk sejumlah game Xbox, pada perangkat Windows. Pada pratinjau, PC Game Pass memberi akses ke lebih dari 100 game Xbox Game Studios dan keanggotaan EA Play.

Game yang bisa dimainkan melalui pratinjau antara lain Minecraft, Forza Horizon, Age of Empires IV, Sea of Thieves dan Microsoft Flight Simulator. Untuk game Xbox, yang tersedia untuk pratinjau PC Game Pass antara lain Halo Infinite, Fallout dan The Elder Scrolls dari Bethesda Softwork.

Beberapa game EA Play juga tersedia untuk dimainkan seperti FIFA, Battlefield, The Sims dan Mass Effect.

Pada periode pratinjau, pengguna dikenakan biaya berlangganan sebesar Rp1.500. Pengguna harus mengunduh aplikasi Xbox Insider pada perangkat komputer dan mendaftar ke PC Game Pass Southeast Asia Market Expansion.

Masa pratinjau ini dimanfaatkan Microsoft untuk uji coba PC Game Pass di Asia Tenggara. Pengguna bisa memberikan masukan tentang layanan berlangganan ini.

Microsoft berencana meluncurkan PC Game Pass secara penuh di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam pada akhir tahun ini.

