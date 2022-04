JAKARTA - Cara mengatasi Google Drive limit penyimpanan dan kapasitas download harian bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ini penting diketahui bagi pengguna yang memanfaatkan layanannya.

Menyimpan file pada Google Drive, kini menjadi salah satu pilihan alternatif ketika ruang penyimpanan pada perangkat yang digunakan sudah habis.

Sebagai pengguna gratisan Google Drive, anda akan diberikan limit sebesar 15 GB. Sehingga cukup leluasa untuk menyimpan file besar, seperti film, lagu, game, dan lainn-lain.

BACA JUGA:3 Cara Mematikan Talkback di Handphone Android

Namun, ketika file yang anda unggah ke Google Drive sudah terlalu banyak dilihat atau didownload oleh banyak orang, maka Google akan memberikan batas waktu untuk mencobanya lain kali.

Dirangkum dari berbagai sumber, guna mengatasi hal tersebut, Okezone telah merangkum dua cara mengatasi Google Drive limit penyimpanan dan kapasitas download harian, simak berikut ini:

1. Modifikasi URL

Cara ini dapat anda lakukan untuk menduplikasi file pada Google Drive agar dapat melakukan download seperti biasa. Berikut caranya:

- Hapus bagian '&export=download' pada link file yang akan anda download.

- Pada link yang sama, ubahlah ‘uc’ menjad ‘open’ lalu tekan tombol enter.

- Selanjutnya, klik ikon ‘Add to My Dribe’ untuk memindahkan file yang ingin anda downlaoad ke My Drive. Tunggu hingga ikonnya berubah.

- Klik pada ikon ‘folder’ lalu klik menu ‘My Drive’.

- Pada halaman Google Drive yang anda miliki. klik kanan pada file lalu pilih opsi ‘buat salinan’

- Setelah file salinan muncul, klik kanan lagi lalu pilih opsi ‘download’. Selesai.

BACA JUGA:4 Cara Mengatasi YouTube Server 400 Error untuk Android

2. Upgrade Storage

Sebenarnya ada cara yang lebih mudah yang dapat anda lakukan, yaitu dengan membeli upgrade storage. Jika pengguna gratisan akan mendapatkan 15GB ruang penyimpanan, maka pada versi upgrade ini bisa mendapatkan limit sebesar 100GB, 200Gb, atau 2TB dengan sistem pembayaran bulanan.

Untuk mengaktifkannya, anda bisa mengikuti langkah berikut:

- Buka browser anda lalu ketikkan one.google.com, lalu klik pada bagian ‘storage’ .

- Klik opsi ‘get More Storage’ lalu pilih kapasitas penyimpanan mana yang anda inginkan.

- Lanjut pada opsi pembayaran. Selesai.

Demikian informasi yang dapat Okezone sampaikan mengenai dua cara mengatasi Google Drive limit penyimpanan dan kapasitas download harian.

(amj)