JAKARTA - Perkembangan bisnis berjualan online berjalan seiringan dengan meledaknya tren belanja online, baik via media sosial, chat (Whatsapp), hingga platform e-commerce. Namun, setiap platform ini memiliki keterbatasan masing-masing. Misalnya, ketika berjualan via media sosial dan chat, pelaku bisnis harus mengerahkan admin untuk membalas berbagai pesan dan pertanyaan satu per satu.

Jika berjualan di e-commerce, pelaku bisnis pun masih menghadapi beberapa keterbatasan, misalnya dalam mengenal profil pembeli dan bentuk penawaran promosi.

Karena itulah, bagi pelaku bisnis yang ingin memperkuat brand awareness, kehadiran website untuk jualan online sendiri bisa menjadi opsi yang tepat. Dengan memiliki website sendiri, pelaku bisnis bebas mendesain tampilan toko online sesuai dengan visual brand mereka.

Kedua, pelaku bisnis bisa menghemat banyak waktu karena pembeli bisa langsung mengecek spesifikasi, stok barang, dan menyelesaikan transaksi langsung via website, kapanpun dan dimanapun. Ketiga, pelaku bisnis juga punya kendali lebih, misalnya dalam hal pembuatan program promo yang unik, atau dalam pemanfaatan data pembeli.

Faktanya, riset Google di Singapura, Indonesia, dan Thailand menemukan bahwa pembeli rela mengeluarkan budget 20% lebih besar ketika memesan barang via website brand, daripada via e-commerce. Mayoritas pembeli (69%) mengandalkan website brand untuk mencari promosi atau harga terbaik.

Kehadiran website brand juga cenderung meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pembeli, dimana 42% pembeli merasa produk yang dibeli via website lebih terpercaya dan otentik, sementara 41% merasa yakin bahwa informasi di website adalah yang paling akurat.

Kabar baiknya, kini pelaku bisnis yang ingin memiliki website jualan online tidak harus merekrut tenaga IT khusus, atau wajib menguasai bahasa pemrograman. Ada banyak sekali opsi layanan yang dapat membantu pelaku usaha untuk membuat website dengan mudah, praktis, dan bahkan tanpa biaya.

Salah satunya adalah Desty Store, platform pembuatan website toko online mandiri dengan desain yang dapat di-customise. Hanya dalam beberapa menit saja, pelaku bisnis bisa meluncurkan website-nya untuk siap berjualan, karena Desty Store telah melengkapi website dengan fitur pembayaran dan pilihan layanan pengiriman barang (kurir) dari seluruh Indonesia. Selain itu, pelaku bisnis juga bisa mengimpor langsung data produk dari marketplace, mendapatkan analitik pembeli yang lengkap, dan custom domain toko online Desty secara gratis. “Website ini sangat membantu para pelanggan kami untuk mengeksplorasi banyaknya produk yang kami tawarkan, dan dari sisi brand, kami juga lebih bebas mengadakan promo untuk membantu kenaikan penjualan,” ungkap Juliaty dari Junior Baby Shop, salah satu pelanggan Desty yang telah merasakan dampak penting dari website brand. Saat ini, total pengguna Desty Store telah mencapai ratusan ribu, yang mencakup pemilik bisnis maupun pembeli aktif. Penggunaan Desty Store pun meliputi beragam industri, dengan kategori terbesar di perlengkapan ibu dan anak, fesyen, makanan, dan industri kecantikan. Selain itu, penggunaan layanan praktis ini juga banyak dimanfaatkan oleh brand-brand di industri produk digital, seni, jasa, gadget, dan furniture.