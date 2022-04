JAKARTA - Teknologi kamera pada smartphone sudah sangat berkembang pesat, bahkan kini mampu merekam video untuk membuat sebuah film.

Sutradara Andri Cung, yang membuat webseries "My New Rules of Journey" untuk program Samsung Galaxy Movie Studio 2022, menggunakan Galaxy S22 Ultra 5G selama pengambilan gambar untuk serial tersebut.

Dia membagikan sejumlah tips agar smartphone bisa digunakan maksimal untuk membuat film.

1. Teknologi Cinematic Camera Movement untuk adegan bergerak

Andri Cung mengalami tantangan mengambil gambar berlatar alam, dia perlu merekam adegan bergerak, misalnya mengikuti pemain berlarian bersama anak-anak di kampung adat sampai adegan di dalam mobil.

Untuk adegan seperti ini, dia mengandalkan teknologi Cinematic Camera Movement pada kamera belakang untuk menghasilkan gambar yang mulus, stabil dan minim gerakan. Kemampuan kamera Galaxy S22 Ultra 5G ini, menurut Andri, bisa membuat gambar lebih hidup dan dinamis.

2. Fitur auto framerate saat cahaya terik

Lokasi pengambilan gambar webseries "My New Rules of Journey" berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang mendapat cahaya matahari terik. Cahaya yang terik bisa membuat hasil rekaman overexposure atau terlalu cerah.

Ponsel Galaxy S22 Ultra 5G memiliki fitur auto framerate yang bisa menyesuaikan tingkat kecerahan saat merekam gambar. Ketika berada pada kondisi cahaya terik, kamera bisa menyesuaikan fps dan shutter speed agar bisa mendapatkan kecerahan yang pas dan menangkap detail dengan baik.

3. Fitur Nightography

Tidak hanya cahaya yang terik, mengambil gambar saat cahaya redup juga memberikan tantangan tersendiri. Andri perlu mengambil gambar suasana senja di Sumba.

"Golden hour itu waktunya sangat pendek sekali karena hanya dalam hitungan menit, momennya bisa hilang," kata Andri Cung.

Fitur Nightography bisa digunakan untuk mengambil gambar sedekat warna aslinya. Ponsel akan memaksimalkan pencahayaan alami di lingkungan sekitar ketika kondisi minim cahaya.

4. Baterai dan layar yang besar

Merekam film sudah pasti dilakukan dalam waktu yang lama, mulai pagi hingga larut malam. Oleh karena itu, dibutuhkan ponsel dengan daya baterai besar dan tahan lama.

Selain itu, diperlukan juga layar yang kaya warna dan bisa memuat rincian agar hasil rekaman jernih.

5. Mode Pro

Selama pengambilan gambar, Andri menggunakan Mode Pro agar leluasa mengatur setelan kamera, seperti ISO, shutter speed dan white balance. Mode Pro pada Galaxy S22 Ultra 5G juga memiliki pengaturan untuk mikrofon.

