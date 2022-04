JAKARTA - Di era internet seperti saat ini, status smartphone pun berubah menjadi kebutuhan primer. Selain memiliki fungsi utama untuk berkomunikasi, smartphone juga berfungsi sebagai sumber informasi, hiburan, sarana belajar, bahkan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Mengingat fungsinya yang banyak, menjadikan smartphone sebagai sebuah benda yang wajib dimiliki saat ini. Namun, harga smartphone tergolong mahal tergantung fungsinya.

Karenanya, promo smartphone pun menjadi sesuatu yang tidak boleh dilewatkan. Seperti Promo Tebus Murah Smartphone di AladinMall by Mister Aladin. Ya, cukup dengan membeli produk apa pun minimum Rp 500.000, kamu sudah bisa tebus murah smartphone mulai dari harga yang sama. Promo ini berlaku mulai April hingga Juni 2022.

Smartphone yang bisa ditebus, antara lain, Oppo A15 [4/64GB] dengan tebus Rp 800.000, Oppo A16 [3/32GB] Rp 800.000, Infinix Hot 10s [4/64GB] Rp 500.000, dan ITEL Vision Pro Rp 500.000.

Cara mendapatkan Promo Tebus Murah Smartphone di AladinMall by Mister Aladin

Untuk mendapatkan Promo Tebus Murah smartphone dari AladinMall by Mister Aladin, caranya tidak sulit, kok. Kamu cukup ikuti beberapa langkah berikut ini ya.

- Minimal belanja atau total akumulasi belanja 25 April - 26 Mei 2022 sebesar Rp. 500.000.

- Klaim voucher tebus murah dengan menyertakan bukti belanja melalui email cs-aladinmall@misteraladin.com atau Whatsapp ke customer service 081-111-380-80 atau bisa juga DM di IG official @aladin.mall dengan format sebagai berikut.

1. Nama

2. Nomor Telepon

3. Email yang didaftarkan untuk berbelanja

4. Rincian belanja berupa order ID & nilai belanja

5. Kode voucher tebus murah akan dikirimkan oleh Customer Service AladinMall melalui email ke customer

6. Voucher tebus murah dapat digunakan melalui aplikasi Mister Aladin atau website aladinmall.misteraladin.com

7. Voucher tebus murah dapat digunakan s/d 31 Mei 2022

Nah, gampang banget kan cara klaimnya! Yuk, segera lakukan transaksi di AladinMall by Mister Aladin. Kapan lagi bisa dapat smartphone seharga Rp 500.000 aja! Hanya di AladinMall by Mister Aladin, belanja jadi lebih murah karena banyak promo setiap harinya plus gratis ongkir!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.

