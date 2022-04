JAKARTA - Ada cara mencari masjid terdekat dengan Google Maps terutama saat dalam perjalanan mudik Lebaran 2022. Tentunya, ini memberikan kemudahan bagi Anda.

Berkat kecanggihan teknologi sekarang ini, mencari alamat atau tempat yang dituju menjadi lebih mudah dengan adanya aplikasi tersebut.

Pengguna juga bisa langsung mencari rekomendasi tempat makan, tempat kopi, SPBU terdekat, apotek, hotel, ATM, dan Masjid. Hal ini mampu mempermudah Anda yang sedang berpegian ke suatu tempat dengan menemukan masjid.

Aplikasi Google Maps dirancang untuk memudahkan penggunanya mencari alamat atau lokasi tujuan. Di aplikasi ini, tertera beragam informasi, seperti jarak tempuh hingga status kepadatan lalu lintas.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut cara mencari masjid terdekat dengan Google Maps:

1. Buka aplikasi Google Maps.

2. Setelah membuka aplikasi Google Maps maka masuk pada halaman utama dan ketikkan kata kunci masjid pada kolom pencarian lalu tekan Enter.

3. Google Maps akan menampilkan ikon bergambar bulan bintang berwarna merah di beberapa titik lokasi pada peta.

4. Setelah itu, klik salah satu ikon tersebut lalu nama beserta alamat masjid akan muncul di layar ponselmu.

5. Klik tombol Directions untuk mendapatkan arahan perjalanan menuju masjid yang hendak kamu kunjungi.

6. Tentukan lokasi awalan sebelum menuju masjid pada kolom Choose start location. Setelah lokasi tujuan sudah dipastikan sesuai, ubah tampilan peta ke tampilan satelit. Dengan mengubah tampilan maka akan lebih mudah memperkirakan rute ke lokasi tujuan.

7. Kamu juga bisa menggunakan fitur Your Location agar GPS secara otomatis melacak lokasimu terkini. -Klik OK pada pop up untuk mengaktifkan GPS di ponsel.

8. Pilih salah satu dari ikon mobil, sepeda motor, bis, atau jalan kaki yang ada di bagian atas layar sebagai metode perjalanan.

9. Klik Start untuk memulai perjalanan menuju masjid terdekat.Selain memastikan internet aktif dan stabil, pastikan juga lokasi saat ini dan lokasi tujuan sudah benar-benar akurat, jangan sampai salah alamat.

Demikian pembahasan mengenai cara mencari masjid terdekat dengan Google Maps saat mudik Lebaran 2022, semoga bisa berguna.

(amj)