UMUMNYA, Lebaran identik dengan pakaian baru. Tapi, enggak ada salahnya kalau kamu mau ganti handphone jelang Lebaran. Apalagi, Lebaran dengan handphone baru tentunya akan lebih berkesan.

Kamu bisa menggunakan handphone tersebut untuk selfie bareng keluarga tercinta, atau berkomunikasi dengan kerabat untuk saling berkabar dan meminta maaf saat Lebaran.

Kebetulan, lagi ada Promo Tawarkal (Tawaran Harga Gak Masuk Akal) di AladinMall by Mister Aladin. Promo Tawarkal ini diskonnya enggak main-main, yakni sampai 83 persen! Kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk beli ponsel baru.

Enggak usah khawatir tentang kualitas ponsel di AladinMall by Mister Aladin, karena semua produk yang dijual di AladinMall by Mister Aladin semuanya dijamin ori! Karena, ada jaminan dari official store.

Kalau kamu mau mengabadikan momen bersama orang terkasih di saat Lebaran, kamu bisa membeli Infinix Hot 10s [4/64 GB] karena ponsel ini punya kamera utama 48MP. Dengan pixel yang besar, dijamin foto kamu akan terlihat jernih dan tidak pecah.

Sedangkan buat kamu yang mau puas-puasin nge-game selama libur Lebaran nanti, OPPO A15s [4/64 GB] merupakan pilihan yang tepat. Dibekali chipset Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) dan CPU Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) plus layar yang besar yakni 6.2 inci, dijamin kamu akan puas bermain!

Buat yang suka bagi-bagi hadiah saat lebaran kepada orang tercinta, ITEL Vision Pro [3/32 GB] bakal jadi pilihan yang tepat karena harganya murah banget. Dengan diskon yang besar, harga ponsel ini jadi cuma Rp1 jutaan aja.

Enggak cuma itu aja, kamu juga bisa lihat produk ponsel lainnya di laman ini: PRODUK GADGET dengan kualitas juara hanya di AladinMall by Mister Aladin. Dijamin ada diskon dan promo setiap harinya!

Selain memberikan diskon gede-gedean dan produknya dijamin original, belanja di AladinMall by Mister Aladin jadi lebih murah karena ada Promo Gratis Ongkir lho. Ya, kamu nggak perlu merasa terbebani lagi dengan biaya ongkir yang kadang terkesan mahal.

Tunggu apa lagi, yuk borong ponsel kesayanganmu hanya di AladinMall by Mister Aladin. Belanja jadi lebih murah plus nggak perlu khawatir soal biaya ongkir.

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.