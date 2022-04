JAKARTA - Membersihkan dan mendekorasi ulang rumah merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan orang jelang Lebaran. Sebab, masyarakat ingin menciptakan suasana yang nyaman dan indah saat lebaran nanti, terlebih bila banyak tamu yang datang.

Untuk mewujudkan suasana yang nyaman dan indah tersebut, tentunya Anda membutuhkan konsep serta fasilitas penunjang berupa perabotan rumah tangga yang baru. Dengan demikian, suasana rumah Anda pun akan terasa seperti baru lagi.

Kebetulan, produk-produk home & appliance di AladinMall by Mister Aladin lagi promo besar-besaran nih! Ya, lewat Promo Tawarkal (Tawaran Harga Gak Masuk Akal), Anda bisa mendapatkan berbagai produk ini dengan diskon hingga 83 persen!

Berbagai produk home & appliance yang bisa kamu dapatkan di AladinMall by Mister Aladin

Lock n Lock Wireless Vacuum Cleaner

Tentunya Anda menginginkan rumah yang bersih di hari Lebaran, bukan? Nah, Lock n Lock wireless vacuum cleaner merupakan alat yang cocok untuk membersihkan rumah. Dengan kapasitas tabung yang besar yakni 0,4 liter dengan 3500-4000Pa Suction, menjadikan Lock n Lock wireless vacuum cleaner ini bisa menangani hampir semua jenis debu dan kotoran.

Bersihkan debu pada sofa, karpet, hingga seluruh ruangan di rumah Anda bahkan mobil dengan Lock n Lock wireless vacuum cleaner ini. Alatnya pun ringan sehingga tidak membuat Anda cepat lelah. Selain itu, pengisian daya portabelnya juga cepat. Untuk pengisian penuh, Anda hanya perlu men-charge selama 3 jam saja! Untuk detail produknya, Anda bisa lihat DI SINI.

Smart Keuken Low Sugar Rice Cooker Gen 2

Produk ini menggunakan teknologi Korea sehingga kualitas produknya terjamin. Sajikan tamu tersayang Anda dengan nasi yang dimasak oleh Smart Keuken Low Sugar Rice Cooker Gen 2 dengan teknologi canggihnya yang bisa menurunkan kadar gula pada nasi yang dimasak. Untuk produk detailnya, silahkan klik link DI SINI.

Cosmos Kipas Angin Berdiri - 16-SBI

Jangan biarkan tamu-tamu Anda merasa gerah saat berkunjung ke rumah ketika Lebaran nanti. Cosmos Kipas Angin Berdiri ini bisa Anda letakkan di ruang tamu yang siap menyejukkan rumah Anda. Kipas angin berukuran 16 inci ini memiliki 3 level kecepatan. Kipas ini juga dilengkapi dengan desain model tombol piano serta blade yang dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan. Untuk detail produknya, Anda bisa klik link DI SINI.

Selain ketiga produk di atas, masih banyak lagi produk home & appliance yang bisa Anda dapatkan di AladinMall by Mister Aladin. Terdapat juga brand ternama lainnya seperti BOLDe, Yong Ma, Oxone, dan masih banyak lagi. Semua perlengkapan rumah ini bisa Anda dapatkan dengan diskon hingga 83 persen berkat Promo Tawarkal.

Nggak cuma diskon gede-gedean, karena AladinMall by Mister Aladin juga memberikan gratis ongkir ke seluruh Indonesia loh. Belanja di AladinMall by Mister Aladin banyak untungnya! Soalnya, Anda bisa mendapatkan barang original plus harga yang lebih murah.

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.

